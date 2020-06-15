Ставрополье: турсезон на фоне пандемии

15 июня 2020, 21:03

Для туристов их других регионов, желающих отдохнуть и поправить свое здоровье, открываются здравницы в Ставропольском крае. Каковы требования к приезжим и цены в санаториях - в обновляемой справке «Кавказского узла».

Требования к гостям

Санаторно-курортные учреждения Ставропольского края принимают отдыхающих только при наличии отрицательного теста на Covid-19. Результат должен быть получен не позднее, чем за двое суток до даты поездки в санаторий. Также отдыхающие должны иметь при себе справки об отсутствии контактов с инфицированными за срок не менее, чем 14 дней до даты заезда в санаторий .

В крае продолжает действовать введенный до 1 июля масочный режим. Также требуется соблюдать социальную дистанцию.

Риск заразиться по дороге на курорт

Справки не могут гарантировать безопасность, так как «транспорт сейчас является потенциально опасным местом для распространения коронавируса», а «к соседям по поездке нужно относиться как к потенциально инфицированным», – считает врач-дезинфектолог Николай Дубинин. Он отметил, что сейчас может отправиться в путешествие только «крайне легкомысленный человек».

Если вы все-таки решились на поездку, то следует выбрать вид транспорта, в котором общение с попутчиками будет минимальным, а на всем протяжении поездки нужно носить респиратор необходимого уровня защиты, – настаивает Дубинин .

12 здравниц Ставрополья

По состоянию на 15 июня 2020 года, на территории края открылись 12 санаториев для туристов их других регионов. В этом списке - здравницы, которые выполнили рекомендации Роспотребнадзора.

Кисловодск: Центр медицинской реабилитации «Луч», санаторий «Главные нарзанные ванны» ООО «Аквалоо», ООО «Санаторий «Целебный Нарзан», ООО «Курортная клиника» ВЕРТЕБРА, ООО Санаторий «Центросоюз-Кисловодск», ЗАО «Санаторий «Родник».

Ессентуки: «Санаторий «Дон», ОАО Ордена «Знак Почета» санаторий «Шахтер».

Пятигорск: ООО «Машук» клинический санаторий «Пятигорский нарзан», ООО «Санаторий Галерея Палас», ООО «Санаторий «Тарханы», «Санаторий «Руно» .

Всего же на на Ставрополье насчитывается 110 санаториев, 19 пансионатов, 5 бальнеолечебниц и 4 клинических комплекса, в общей сложности рассчитанных на 35 тысяч отдыхающих. У каждого города-курорта - свой лечебный профиль. Заболевания кровообращения, дыхания, нервной системы лечат в Кисловодске; в Ессентуках – болезни желудочно-кишечного тракта, печени, желчных путей, нарушения обмена веществ; в Пятигорске – проблемы с опорно-двигательным аппаратом, нервной системой, пищеварением, кожные и гинекологические заболевания; в Железноводске – болезни органов пищеварения, почек, мочевыводящих путей, нарушения обмена веществ .

Сколько стоит отдых и лечение в сезоне-2020?

Отдыхающие платят курортный сбор 50 рублей за человека в сутки. В стоимость санаторно-курортной путевки входит, как правило, номер выбранной категории, лечение согласно медицинской программе и питание от одного до четырех раз в день.

Так, однокомнатный одноместный номер в Центре медицинской реабилитации «Луч» обойдется 6 000 рублей в сутки в июне-июле и на 6 250 рублей – в августе 2020 года. Помимо этого, существует большой выбор дополнительных платных услуг . В «Целебном нарзане» питание, проживание и лечение стоит 7 900 рублей в сутки.

Цены одноместного номера с лечебной программой колеблются в диапазоне от 4000 до 8000 рублей в сутки. Следует также учесть учесть качество номера, расположение санатория, включенное в цену питание, наличие трансфера.

Кавминводы - северокавказский оазис

Кавказские Минеральные Воды (КМВ, Кавминводы) – это, пожалуй, самый известный курорт Северного Кавказа. И один из самых старейших в России: первые письменные сведения о его минеральных источниках встречаются у врача Г. Шобера (1717 год), который был направлен Петром I для обследования «минеральных кладезей» Северного Кавказа . В этом туристическом кластере самые популярные города: Кисловодск, Ессентуки, Железноводск, Пятигорск, Минеральные Воды.

Свыше 130 минеральных источников и большие запасы иловой грязи Лысогорского озера и озера Тамбукан делают КМВ уникальным бальнеологическим курортом. В городе Минеральные Воды расположен крупный международный аэропорт.

Кисловодск - один из лучших в Европе климатических курортов. Обусловлено это расположением города в естественной котловине, закрытой Главным Кавказским хребтом и гребнями Джинальского и Дарьинского горных хребтов. С севера они препятствуют проникновению холодных ветров, приносящих облачную дождливую погоду, а с юго-запада влияет соседство субтропических зон Черноморского побережья .

Пандемия на Ставрополье

На 15 мая в крае выявлено 3 677 заболевших COVID-19. 69 из них умерли. Число выздоровевших – 1 891.

На главной странице «Кавказского узла« не реже, чем раз в четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения коронавируса, в том числе в ЮФО, можно прочитать в обновляемой справке «Кавказского узла» «Коронавирус добрался до Кавказа».

C 11 июня начинают работу непродовольственные магазины площадью до 400 квадратных метров, открываются летние веранды ресторанов и кафе, уличные площадки для занятий спортом. В регионе сохраняется запрет на работу парков культуры и отдыха, концертных залов и кинотеатров, музеев, библиотек, бассейнов, фитнес-центров, аквапарков, СПА-салонов, саун и торгово-развлекательных центров.

Примечания