Медработники в Шахтах добились выплат за работу с больными СOVID-19

12 июня 2020, 11:19

После вмешательства прокуратуры Ростовской области 18 медработников городской поликлиники №2 в Шахтах получили 129 тысяч рублей стимулирующих выплат за апрель, положенных им в условиях работы в эпидемию. Руководство учреждения привлечено к ответственности, сообщило надзорное ведомство.

К 11 июня в Ростовской области насчитывалось 59 смертей от коронавируса, общее число инфицированных составляло 6954, сообщалось на сайте "Стопкоронавирус.РФ". На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем раз в четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения коронавируса, в том числе в ЮФО, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Прокуратура Ростовской области провела проверку в городской поликлинике № 2 в Шахтах, по результатам которой обнаружилось, что 18 медицинских работников не получили стимулирующие надбавки за апрель за работу в условиях эпидемии. Выплаты медперсоналу были выделены из средств резервного фонда Правительства Ростовской области, говорилось в сообщении надзорного ведомства 11 июня.

Ведомство внесло представление, объявило предостережение, возбудило дела по статье о нарушении трудового законодательства (ч. 6 ст. 5.27 КоАП России) в отношении муниципального учреждения и главного врача. "Виновные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности в виде штрафа в 30 тысяч рублей, медицинским работникам начислено 129 тысяч рублей", - отмечается в сообщении.

Ранее "Кавказский узел" писал, что сотрудники больницы в Гуково вынуждены контактировать с зараженными COVID-19 пациентами, однако надбавки за работу в условиях эпидемии не получили, рассказали медработники. Они написали жалобы с просьбой разобраться в ситуации в правоохранительные органы и чиновникам, а также записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, указаны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".