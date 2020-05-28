Медработники в Гуково пожаловались на невыплату надбавок за работу с COVID-19

28 мая 2020, 04:30

Сотрудники больницы в Гуково вынуждены контактировать с зараженными COVID-19 пациентами, однако надбавки за работу в условиях эпидемии не получают, рассказали медработники. Они написали жалобы с просьбой разобраться в ситуации в правоохранительные органы и чиновникам, а также записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину.

Как писал "Кавказский узел", по данным на 27 мая, в Ростовской области зарегистрировано 203 новых случая заражения коронавирусом, регион лидирует в Южном федеральном округе по приросту инфицированных. а также по общему их числу с 4133 зараженными.

На главной странице "Кавказского узла" раз в четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в ЮФО, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Сотрудники Центральной городской больницы в Гуково, среди которых в основном фельдшеры и водители отделения скорой помощи рассказали, что не получили надбавок за работу в условиях эпидемии коронавируса.

"В апреле выезжала на забор биоматериалов к пациентам с положительными результатами на коронавирусную инфекцию, возила в стационар больных с пневмонией, а в мае выезжала три раза к пациентам с подтверждёнными результатами тестов. 26 мая отвозила больного COVID-19 в Ростов-на-Дону в госпиталь, была в защитном костюме, это очень тяжело", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" фельдшер Наталья Шкуда.

По данным на 27 мая в Гуково подтверждены 22 случая заражения COVID-19, следует из данных на сайте правительства Ростовской области.

По ее словам, надбавки ей обещали заплатить в июне, "но за какой-то один месяц", в то время как с инфицированными она работает уже два месяца.

"Я не одна такая. Мы в апреле все выезжали на вызовы с симптомами ОРВИ, пневмонии. Порою ехали и не знали, болен человек коронавирусом или нет. Мы все рисковали и рискуем", - сказала Шкуда.

"На прошлой неделе в пятницу поступил вызов, что человек умирает. Пациентом оказался мужчина 80 лет. Мы спросили у него, был ли он в контакте с больным COVID-19, приходил ли кто в гости. Нас родственники заверили, что нет. При обследовании у него выявили двухстороннюю пневмонию. Только тогда его дочка призналась, что её муж приехал из Москвы и контактировал с больным. Вот так и получается, мы рискуем каждый день", - рассказала она. По ее словам, ее оклад до эпидемии коронавируса и сейчас составляет 7300 рублей. "Чтобы заработать 20-25 тысяч рублей, нужно работать не на одну ставку и дома почти не бывать", - пожаловалась Шкуда. Средств защиты у них достаточно, отметила она.

Водитель скорой помощи Егор Кудлаев рассказал, что водители выведены из состава скорой помощи, впрочем, как и санитары, рассказал мужчина. "Уже несколько лет мы являемся водителями хозчасти. В таком случае мы и к больным прикасаться не можем. Но приходится помогать фельдшеру, переносить больных, это прописано в трудовом договоре. Мы приезжаем с фельдшером на вызов к человеку с высокой температурой, доставляем его в больницу. Он может быть больным COVID-19, но мы этого не знаем, нам не представляют такую информацию", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Водитель рассказал, что есть специальная бригада, которая работает с зараженными коронавирусом, и там водителям положены надбавки. "Лично мне ничего не заплатили... Мы все ездим по вызовам, где могут быть зараженные больные", - отметил Кудлаев. По его словам, на скорой работают 32 водителя и примерно столько же фельдшеров.

Участковая медсестра поликлинического отделения Ольга Забродская рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ей приходится выезжать к людям, прибывшим из других регионов, в основном из Москвы. "Измеряем температуру, если есть какие признаки простудного заболевания, то берём маски и наблюдаем за ними. В поликлинику приходят больные с ОРВИ и с пневмонией, много больных, которые были контактные и у них подтвердили COVID-19, но их состояние не требует госпитализации. Мы ходим к ним домой, контролируем их самочувствие", - сказала она. По словам Забродской, она контактировала с больными COVID-19. "Только деньги мне за это не заплатили, хотя я рискую", - сказала она.

Фельдшер Лариса Гордеева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что работает на приеме вызовов. "Мы тоже в зоне риска, так как к нам часто заходят люди и говорят, что у них высокая температура. Мы записываем данные, конечно говорим, что нужно из дома вызывать скорую, а потом отправляем их в больницу. Но мы то с ними контактировали, не известно от чего у него температура. Кроме того, у нас одно с фельдшерами помещение. Они приезжают с вызова, отдают нам карточки, мы их заполняем. Получается, что фельдшер общался с больным COVID-19, а мы с фельдшером. Всё это опасно, но нас не слышат и никаких денег дополнительных мы не получаем", пожаловалась она.

Фельдшер выездной бригады Екатерина Морозова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что медработники написали жалобы во все инстанции за то, что им не доплатили за работу с больными COVID-19. "Мы провели собрание и по его итогам написали письма в прокуратуру и в следственный комитет России, в министерства здравоохранения Ростовской области и страны, в правительство региона и России, а также в приёмную президента. Пока только получен ответ от администрации Гуково, в котором сказано, что в апреле я с больными коронавирусом не работала, а выезжала к зараженным только в мае, за что получу надбавку", - пояснила она.

Медработники также обратились за содействием в получении выплат в местное отделение компартии. Было составлено обращение к депутату Госдумы от КПРФ Николаю Коломейцеву, под ним подписались 36 человек и в ближайшие дни оно будет направлено адресату, рассказали они. Кроме того, они подготовили видеообращение с жалобой невыплату надбавок за работу с зараженными COVID-19 и 27 мая направили его президенту России Владимиру Путину.

Фельдшеры также рассказали, что им приходится работать в ужасных бытовых условиях, так как здание скорой помощи находится в плохом состоянии. Стены в здания в трещинах, многие из них достаточно большие, потолок в комнате отдыха и на кухне обваливается, передал побывавший в помещении корреспондент "Кавказского узла".

"Были случаи, когда нам на голову подала штукатурка... Мы жалуемся, после этого приезжают и замазывают, но через несколько месяцев всё повторяется снова. Здание просто уже старое и требует капитального ремонта. В санузле трещины, отваливается плитка", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" фельдшер.

В одном из гаражных боксов куски штукатурки падают прямо на машины, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" водители. "Мы когда заходим в гараж, пробегаем опасное место, чтобы на нас ничего не упало", - рассказал водитель скорой помощи.

На сайтах правительства и Минздрава Ростовской области, следственного управления Следственного комитета по Ростовской области, прокуратуры региона, правительства России информации о поступлении жалоб от врачей больницы в Гуково нет по состоянию на 2.50 мск 28 мая.

"Кавказский узел" также писал, что нескольким медработникам станции скорой помощи в Каменск-Шахтинском выплачены стимулирующие надбавки за работу с пациентами с подтвержденными анализами на коронавирус после того, как они публично пожаловались на недоплаты. Городская прокуратура открыла "горячую линию" для сообщений о нарушении трудовых прав медработников.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, содержатся в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина указаны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".