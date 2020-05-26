Сотрудники каменской скорой помощи получили надбавки после жалоб

26 мая 2020, 02:24

Нескольким медработникам станции скорой помощи в Каменск-Шахтинском выплачены стимулирующие надбавки за работу с пациентами с подтвержденными анализами на коронавирус после того, как они публично пожаловались на недоплаты. Городская прокуратура открыла "горячую линию" для сообщений о нарушении трудовых прав медработников.

Как писал "Кавказский узел", фельдшера и водители станции скорой медпомощи горбольницы Каменск-Шахтинского не получили обещанных надбавок к зарплате за работу во время эпидемии, пожаловались авторы коллективного обращения.

По данным на 25 мая, в Ростовской области зафиксированы 158 новых заражений коронавирусом, общее число инфицированных достигло 3727. Количество умерших от COVID-19 в регионе составило 34. На главной странице "Кавказского узла" регулярно обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в ЮФО, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

После жалоб некоторые сотрудники станции скорой помощи в Каменск-Шахтинском получили стимулирующие надбавки за работу в условиях эпидемии, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" медработники.

«Нас на станции скорой помощи работает около 40 водителей, доплату получили три человека, которые непосредственно возили больных COVID-19, у кого был подтверждён этот диагноз. Изначально и им заплатили только по 1 300 рублей, но позже им доплатили, и эта сумма составила 25 тысяч (рублей)», - сообщил один из водителей скорой помощи на условиях анонимности.

Стимулирующие надбавки медработникам, непосредственно работающим с коронавирусными больными, в том числе и водителям скорой помощи, должны быть выплачены в полном объёме вне зависимости от количества отработанных в течение месяца смен или часов, говорится в пояснении к постановлению правительства России №678 от 15 мая, опубликованном на сайте ведомства.

По его словам, он пытался доказать, что также заслуживает выплаты надбавок, но не смог. «Я вот не смог доказать, что возил больных (коронавирусом). У меня в апреле был больной с симптомами простуды, мне сказали, что COVID-19 у него не подтвердился, а я проверить не могу - я же водитель, я даже фамилии этого человека не знаю. Возил ещё женщину полтора часа, то на рентген, потом в больницу - и тоже мне сказали, что у неё не было COVID-19, и этот случай я не могу проверить», - сообщил водитель.

Он также добавил, что на 12-часовую смену выдают одну маски и одну пару перчаток. «Приходилось в Ростов возить (материалы) на анализы, в том числе на вирус COVID-19. Мне сказали, что, мол, это не опасно. Работал в маске и перчатках, маску нужно менять каждые два часа, но выдавали одну на смену. Сейчас также выдают на смену одну маску и одни перчатки, смена (длится) 12 часов. Правда, дали защитный костюм, уже полегче», - заявил сотрудник скорой помощи.

По его словам, машины в учреждении отремонтировали. «Даже одну новую скорую выпустили, которая раньше стояла, с техникой сейчас проблем нет. Создали ковидную бригаду, теперь они ездят по вызовам с подозрением на COVID-19. Но иногда они просто стоят, вызовов нет, а другие (ездят) по вызовам. Но возможно и такое, что те, кто работает не по ковидным (больным), могут именно с такими больными столкнуться. Иногда люди вызывают и не рассказывают всех симптомов, да и нельзя исключить, что человек с больным сердцем или почками не окажется ещё больным COVID-19», - посетовал мужчина.

В своем коллективном обращении сотрудники станции скорой помощи в Каменск-Шахтинском также потребовали, в частности, обеспечить своевременный ремонт автомобилей скорой помощи, который сотрудникам зачастую приходится делать за свой счет, говорится в жалобе медработников. Также сотрудники скорой помощи указали на отсутствие стимулирующих выплат за дополнительную нагрузку и положенной по закону оплаты за работу в праздники и выходные.

Один из фельдшеров городской скорой помощи на условиях анонимности подтвердил, что он и те, кто работал с коронавирусными больными, получили выплаты за апрель.

«Мне за апрель заплатили 25 тысяч (рублей), но большая часть никаких доплат не получили, им сказали что больных у них не было. Сейчас стали выдавать средства защиты в нужном количестве - с этим проблем нет», - рассказал по телефону фельдшер.

Получить комментарий главврача Каменск-Шахтинского корреспонденту «Кавказского узла» не удалось.

Ранее прокуратура в Каменск-Шахтинском отчиталась, что лишь четыре фельдшера и два водителя скорой помощи фактически оказывали медицинскую помощь больным коронавирусом. "Данными работниками в полном объеме и своевременно получены соответствующие стимулирующие выплаты", – говорилось в информации городской прокуратуры.

Прокуратура в Каменск-Шахтинском организовала работу "горячей линии" для сообщений о нарушениях трудовых прав медицинских работников после поручения Генпрокурора России, говорится в сообщении на сайте администрации города. "Телефон горячей линии работает с 9-00 до 18-00 по номеру: 7-23-04", - отмечается в сообщении.

Отметим, что 18 мая Генпрокуратура заявила, что медработники в некоторых регионах ЮФО и СКФО вопреки постановлению кабмина не получили стимулирующие надбавки за борьбу с коронавирусом. Ведомство потребовало провести проверки начислений и выплат денег врачам. Из федерального бюджета деньги на это были выделены, но "в некоторых регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов предусмотренные медицинским работникам денежные средства своевременно и в полном объеме не выплачены", говорится в сообщении ведомства.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, содержатся в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина указаны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".