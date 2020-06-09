Начальник цхинвальской колонии уволен после протеста заключенных

09 июня 2020, 22:39

Отар Маргиев освобожден от должности начальника управления исполнения наказаний. Увольнение произошло на фоне расследования инцидента в цхинвальской колонии и конфликта в парламенте.

Как информировал "Кавказский узел", в ходе внеочередного заседания парламента Южной Осетии 6 июня, на котором обсуждался инцидент в цхинвальской колонии, к некоторым депутатам была применена физическая сила, говорится в заявлении парламентариев, опубликованном в Telegram-канале. В сюжете государственного телеканала и в сообщении пресс-службы парламента упоминаний об избиении депутатов не было.

5 июня не менее шести заключенных цхинвальской колонии были доставлены в больницу с рваными ранами после конфликта с администрацией учреждения. Родственники собрались у здания парламента Южной Осетии и потребовали разобраться в инциденте. Они заявили, что осужденных избили. Власти республики назвали причиной инцидента нарушения режима заключенными и опровергли информацию об избиении заключенных. В связи с инцидентом в цхинвальской колонии около 20 депутатов обратились к спикеру парламента Южной Осетии Алану Тадтаеву с просьбой созвать внеочередное заседание парламента. По их информации, в цхинвальской колонии пострадали более 10 заключенных.

Полковник внутренней службы Отар Маргиев уволен с должности начальника Цхинвальской исправительной колонии. Об этом говорится в указе президента Южной Осетии Анатолия Бибилова.

"Освободить [...] Маргиева Отара Викторовича от должности начальника Управления исполнения наказаний Министерства юстиции Южной Осетии по собственному желанию. Назначить генерал-майора милиции Гучмазова Алана Хазбиевича [...] Указ вступает в силу со дня его подписания", - сказано в документе, опубликованном на сайте Бибилова.

Увольнению Маргиева предшествовало его отстранение на время служебного расследования, о котором 8 июня проинформировал спикер парламента Алан Тадтаев.

"Проводится расследование по фактам, произошедшим в колонии, по итогам которого все будут ознакомлены. Кроме того, на сотрудника управления исполнения наказания генпрокуратурой заведено уголовное дело за попадание телефона и запрещенных предметов в камеру", - сказал Тадтаев, слова которого привело ИА "Рес".

Органом уголовно-исполнительной системы в Южной Осетии является управление исполнения наказаний (УИН), подчиненное Минюсту Южной Осетии и созданное для исполнения наказаний и содержания под стражей подозреваемых, обвиняемых, осужденных. Единственным объектом УИН является Цхинвальская исправительная колония.

Поздно вечером 6 июня в Цхинвале "неизвестные лица забросали камнями и разбили окна квартиры министра юстиции" Залины Лалиевой, сообщила в ночь на 7 июня пресс-служба МВД Южной Осетии. Происшествие может быть связано с инцидентом, который произошел в цхинвальской колонии, предположил местный интернет-ресурс "Основа".

О задержании четырех молодых людей, которые подозреваются в нападении на квартиру Лалиевой, 8 июня сообщил "Кавказ. Реалии".

Задержанные были помещены под стражу, в отношении них возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества).

В силовых структурах республики выразили уверенность, что подозреваемые, являясь родственниками и друзьями заключенных, таким образом пытались отомстить за инцидент в цхинвальской колонии.

Как сообщалось, 27 сентября 2019 года заключенные колонии в Цхинвале объявили голодовку, пожаловавшись на ужесточение правил передачи продуктов. Колонию посетили депутаты парламента, которые добились улучшения условий содержания. Родственники заключенных заявили, что после визита парламентариев силовики избили шестерых заключенных. Источник в больнице сообщил, что один из зачинщиков голодовки ранил себя. Позже власти Южной Осетии подтвердили факт применения силы против голодающих заключенных.

В июле 2017 года президент Южной Осетии освободил Георгия Кабулова от должности начальника цхинвальской колонии, где несколько дней продолжалась голодовка заключенных.