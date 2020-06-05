Заключенные колонии в Цхинвале нанесли себе травмы в знак протеста

05 июня 2020, 21:53

Не менее 6 заключенных цхинвальской колонии были доставлены в больницу с рваными ранами после конфликта с администрацией учреждения. Родственники утверждают, что осужденных избили. Власти Южной Осетии назвали причиной инцидента нарушения режима заключенными.

Как писал "Кавказский узел", заключенные колонии в Цхинвале 27 сентября 2019 года объявили голодовку, пожаловавшись на ужесточение правил передачи продуктов. Колонию посетили депутаты парламента, которые добились улучшения условий содержания. Родственники заключенных заявили, что после визита парламентариев силовики избили шестерых заключенных. Источник в больнице сообщил, что один из зачинщиков голодовки ранил себя. Власти Южной Осетии подтвердили факт применения силы против голодающих заключенных.



Сегодняшний инцидент в цхинвальской исправительной колонии - как минимум третий за три года. В июле 2017 года заключенные около недели проводили голодовку, требуя улучшить их условия содержания. Начальник колонии Георгий Кабулов был уволен, протестующим ограничили время прогулок и количество свиданий с родными, а летом 2018 года Минюст отчитался об окончании капитального ремонта в учреждении.



Заключенные Цхинвальской исправительной колонии нанесли себе травмы, пытаясь совершить самоубийство. Несколько человек доставлены из тюрьмы в больницу, сообщил со ссылкой на источники в правоохранительных органах и врача республиканского многопрофильного медцентра "Sputnik-Осетия".

В пресс-службе Южной Осетии сообщили, что телесные повреждения сегодня утром нанесли себе четверо заключенных. "Накануне в тюрьме проводились штатные оперативные мероприятия", - цитирует слова представителя ведомства информагентство "РЕС".

В то же время директор медцентра Маирбег Кокоев сообщил, что в больницу были доставлены 6 человек с рваными ранами. "Всем им оказана помощь, они находятся в стабильном состоянии и обратно отправлены на места пребывания", - сказал он.

Позднее Минюст Южной Осетии распространил более подробное заявление по поводу инцидента в колонии. Согласно версии ведомства, при обысках 4 июня у заключенных были изъяты запрещенные предметы: так, у одного из заключенных был изъят мобильный телефон. В момент изъятия телефона мужчина оказал сопротивление сотрудникам, проводившим обыск, и обругал их нецензурной бранью.

На территорию колонии были введены силы МВД республики. Сегодня осужденные отказались выполнять обязательный для исполнения распорядок. На требования сотрудников учреждения они ответили неповиновением и нанесли себе травмы, указывается в заявлении ведомства, которое приводит Sputnik.

Родственники заключенных собрались у здания парламента Южной Осетии и потребовали разобраться в инциденте. Некоторые из них утверждают, что заключенных избили, отмечает издание. "Прошу, чтобы мне показали сына, на мои просьбы не отвечают. Среди тех, кого отвезли в больницу, его нет", - рассказала мать заключенного, который отбывает 12-летний срок.

С родными заключенных встретился президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Он подчеркнул, что тюремный распорядок должен соблюдаться, а "на поводу преступников никто идти не будет". "В камере, где сидел заключенный Кулумбегов, изъяли два телефона. После этого, конвоира ударили в голову. При этом арестантов рукой никто не тронул, а Кулумбегова поместили в карцер", - цитирует слова Бибилова "РЕС".

Президент признал, что утром к заключенным, отказавшимся выйти из камер, применили физическую силу, подчеркнув, что это "не избиение". "Их заставили выйти. Один из них нецензурным языком призвал всех нанести себе раны, что они и сделали", - сказал Бибилов. По его словам, заключенные "не собирались наносить себе смертельные раны" и повреждения у них поверхностные. Бибилов также пообещал обнародовать переписку из изъятых телефонов арестанта, "чтобы все знали, кто из себя что представляет".

В связи с инцидентом в колонии около 20 депутатов обратились к спикеру парламента Южной Осетии Алану Тадтаеву и попросили созвать внеочередное заседание парламента 6 июня. По информации депутатов, в цхинвальской колонии пострадали более 10 заключенных, пишет журналистка Ирина Келехсаева в материале для "Эха Кавказа".

Общественный деятель Григорий Абаев, в свою очередь, утверждает, что ранения в знак протеста себе нанесли "около 50 осужденных". "Заключенные не вели себя агрессивно и никаких насильственных действий не предпринимали, а действия силовиков, напротив, носили неоправданно жестокий характер", - говорится в сегодняшней публикации на его странице в Facebook.