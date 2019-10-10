Власти Южной Осетии подтвердили применение силы против голодающих заключенных

10 октября 2019, 17:09

Часть голодавших в цхинвальской колонии питается принудительно, несколько человек продолжают акцию протеста, заявила глава Минюста Южной Осетии. По данным родственников, силовики избили шестерых заключенных. Источник в больнице сообщил, что один из зачинщиков голодовки ранил себя.

Как писал "Кавказский узел", заключенные колонии в Цхинвале 27 сентября объявили голодовку, пожаловавшись на ужесточение правил передачи продуктов и то, что одна из поваров одновременно является и уборщицей. Колонию посетили депутаты парламента, которые добились улучшения условий содержания. Однако родственники заключенных заявили, что после визита парламентариев их близкие были избиты силовиками.

Главной причиной голодовки стало введение российских правил содержания, которые неприменимы в Южной Осетии, указала правозащитница Фатима Маргиева. По ее словам, тюремная пища такова, что заключенные не могут выжить без продуктов от родственников, которые раньше разрешалось передавать ежедневно. По новым нормам, посылок может быть не больше восьми в месяц, однако после визита парламентариев в колонию было разрешено передавать дополнительные посылки.

Часть голодавших кормят принудительно, однако несколько заключенных продолжают голодовку, сообщила на заседании правительства министр юстиции Залина Лалиева. Она подтвердила, что к осужденным была применена сила. "Заключенные не выходили на перекличку, не являлись на проверку", - заявила Лалиева.

По словам главы МВД Игоря Наниева, применить силу было необходимо, чтобы установить в колонии "внутренний порядок и дисциплину". "Нельзя идти на поводу у опасных преступников", - заявил Наниев на заседании Кабмина. Он подтвердил, что зачинщиков голодовки изолировали. Лидеры протеста "заставляли остальных заключенных" участвовать в голодовке, и те "подчинялись из страха", утверждает Наниев.

Применение физической силы к осужденным регламентировано инструкцией об охране и о надзоре за осужденными, отметил глава МВД. Силовое вмешательство возлагается законом на спецназ, но таких подразделений в Южной Осетии нет, и приходится обращаться к МВД, добавила Залина Лалиева. "Утверждение об избиениях не соответствуют действительности", - подчеркнула она.

Министры назвали зачинщиками голодовки Руслана Габараева, Тимура Кобесова и заключенного Чехоева. Габараев бывший сотрудник прокуратуры, он осужден за убийство коллеги. Чехоев признан виновным в убийстве таксиста. Кобесов подкараулил и застрелил у здания изолятора водителя, который в пьяном виде насмерть сбил его мать.

Глава Минюста также сообщила, что повар, против которого протестовали заключенные, перед этим отказалась проносить им запрещенные продукты. В отместку заключенные обвинили ее в нарушении санитарных норм, заявила Лалиева.

Избиты шесть заключенных, утверждают их родственники

Родственники заключенных настаивают, что силовики избили тех, кто отказался прекратить голодовку. "Многим хватило угроз, и они приняли еду. Избили шестерых. Били в основном по конечностям, ногам. Потом поволокли в столовую насильно кормить. Это все видели повар, медперсонал, которые плакали, закрывали собой осужденных, когда тех пытались затащить в столовую. Сейчас я не знаю, в каком состоянии заключенные, но примерно пять дней назад, сразу после этого инцидента, заключенным давали обезболивающие препараты", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" на условиях анонимности родственница одного из заключенных.

В республиканской больнице корреспонденту "Кавказского узла" сказали, что 3 октября в больницу привезли двух заключенных, один из которых, ранил себя ножницами в брюшную полость. "Мы ему оказали помощь, и его отвезли обратно. Еще один якобы кашлял с примесью крови, но в больнице у него не повторялся такой кашель. Предположительно, он умышленно прокусил себе язык, чем и объясняется наличие крови во рту", - сообщил источник в больнице.

Депутаты парламента посетили колонию еще раз, уже после применения силы к заключенным, но не дали никаких комментариев, сообщил корреспондент "Кавказского узла". На сайте парламента Южной Осетии к 17.09 мск 10 октября не появилось информации о повторном визите депутатов в колонию.

Родные умершего заключенного не имеют претензий к колонии

Ранее, 2 октября, Минюст Южной Осетии сообщил о смерти в цхинвальской колонии Вячеслава Казиева, отметив, что "это никак не связано с происходящими событиями, поскольку он пребывал в безопасной зоне, где содержатся ранее работавшие в правоохранительных органах".

Казиев жаловался на ощущение кома в горле. У него диагностировали зоб, прописали лекарство, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" тюремный врач Аза Абаева. Она добавила, что Казиев страдал неврозами и получал антидепрессанты.

Казиева похоронили в родовом селе Арцев. У 33-летнего заключенного остались сын, жена и мать. Члены семьи Казиева заявили корреспонденту "Кавказского узла", что не требуют расследования причин его смерти. "Нам сказали, что причина смерти в тромбе. Есть заключение о смерти. Он жаловался на боли в сердце во время свиданий. Погубил себя, что теперь расследовать?" - сказала супруга Казиева.