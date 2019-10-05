Родные заявили об избиении участников голодовки в цхинвальской колонии

05 октября 2019, 15:07

Силовики жестоко избивали заключенных колонии в Цхинвале, заставляя отказаться от голодовки, утверждают родственники осужденных. Причиной голодовки стало введение российских правил содержания, которые неприменимы в Южной Осетии, считает правозащитник Фатима Маргиева.

Как сообщал "Кавказский узел", заключенные изолятора в Цхинвале 27 сентября объявили голодовку, требуя от Минюста Южной Осетии отменить ужесточение правил передачи продуктов и улучшить условия содержания - холод в камерах и то, что одна из двух поваров совмещает работу поваром с работой уборщицы. Акция протеста привлекла внимание депутатов парламента республики. 1 октября глава Минюста заявила, что заключенные не подавали официальных уведомлений о голодовке, но пообещала провести внутреннее расследование. Повар, работавшая также уборщицей, на время расследования отстранена от работы, сообщил начальник колонии.

Зачинщики голодовки изолированы от других зэков

Исправительную колонию, где была голодовка, 1 октября посетили депутаты парламента, после чего появилась информация об избиении заключенных, сообщила на брифинге глава Госкомитета информации и печати Южной Осетии Мария Котаева. "Об этом говорили депутаты парламента, а спикер пообещал проверить эту информацию. <...> избиение заключенных - это незаконные методы, к тому же только из-за голодовки", - сказала она.



По данным правоохранителей, не все заключенные голодали добровольно, и большинство из них прекратили акцию протеста, когда были изолированы "авторитеты". "По информации правоохранителей, в исправительной колонии идет давление на заключенных со стороны нескольких так называемых главарей, которые запугивают остальных и запрещают им выходить на завтраки и остальные приемы пищи. Также заключенные не являются на перекличку, тем самым нарушая внутренний распорядок. По этой причине те, кто, по мнению сотрудников правоохранительных органов, являются зачинщиками голодовки, изолированы от остальных, после чего основная часть заключенных приняла пищу и воду. Заключенным также увеличили время прогулок, пообещали урегулировать вопрос с посылками", - процитировало слова Котаевой агентство "Рес".

Причиной голодовки названо введение российских правил

Избиение заключенных колонии силовиками произошло 2 октября, на второй день после визита депутатов. По словам родственников осужденных, зеков били, заставляя прекратить голодовку и принять пищу. Один из заключенных, Тимур Кобесов, был избит до кровохарканья, есть подозрение на гангрену. При родные жалуются, что медпомощь избитым не оказывают. Родственники заключенных также сообщили, что те продолжают голодовку, несмотря на истязания. Группа родных заключенных, собравшись у здания колонии, потребовала показать заключенных. "Если они не избиты, то покажите их нам", - процитировало 4 октября их требование "Эхо Кавказа".

Около месяца назад южноосетинский Минюст перешел на российские, более строгие правила внутреннего распорядка исправительных учреждений, отметила правозащитник Фатима Маргиева. "Причины голодовки – изменения нормы получения передач. Если раньше разрешалось каждый день приносить передачи <...>, то по новым российским нормам, которые были установлены у нас тоже, передачи приносятся раз в два месяца для тех, кто в тюрьме, и раз в месяц для тех, кто в СИЗО. Учитывая то, что у нас в тюрьме нет возможности кормить арестантов, пища не соответствует тому, чтобы на ней можно было выжить, то арестанты выживали только за счет того, что родители или родственники могли что-то хотя бы ежедневно приносить. И сейчас эта норма привела к тому, что люди голодают. И они решили устроить какой-то протест и вернуть прежние нормы. Просто нет понимания того, что условия в нашей тюрьме и так суровые", - сказала Маргиева.

При этом Минюст не может обеспечить российские правила в полном объеме - все заключенные содержатся условиях самого сурового крытого режима, указал бывший судья Верховного суда Южной Осетии Юрий Кокоев. "Хотя Минюст и говорит, что там им созданы хорошие условия, но они в замкнутых помещениях находятся, фактически в режиме тюремного содержания", - привело издание слова Кокоева.

Минюст настаивает, что условия в колонии не невыносимы

На сайте Минюста Южной Осетии по состоянию на 15.05 мск 5 октября нет информации об избиении заключенных в колонии. 2 октября ведомство сообщило о смерти одного из заключенных колонии в Цхинвале, Вячеслава Казиева, но отметило, что "это никак не связано с происходящими событиями, поскольку он пребывал в безопасной зоне, где содержатся ранее работавшие в правоохранительных органах". В тот же день Минюст заявил, что "обсуждаемая информация в социальных сетях о невыносимых условиях содержания заключенных в <...> очередной раз оказалась раздутой и необоснованной". "Вся помощь заключенным оказывается за счет государства, в том числе необходимые анализы и обследования", - говорится в сообщении. Кроме того, там указано, что в колонии содержатся более 50 человек.

К 15.05 мск 5 октября не появилось комментариев к информации об избиении заключенных и на сайте парламента Южной Осетии. 3 октября там сообщалось, что исправительную колонию посещали 15 депутатов, которые в течение трех часов выслушивали жалобы заключенных. По словам спикера парламента Алана Тадтаева, депутаты договорились о переводе всех заключенных в западную часть здания, поскольку в восточной нет окон, и в камеры там не поступает ни свежий воздух, ни солнечный свет. "Заключенные просили продлить время прогулок, и ее продлили. Теперь вместо одного часа они могут гулять два с половиной. Кроме того, им увеличили количество передач. У общего режима была возможность шести передач, у строгого - четыре. Мы договорились увеличить им передачи до 12", - пояснил спикер. Он добавил, что несмотря на эти улучшения, заключенные тогда голодовку не прекратили.