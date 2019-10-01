Минюст Южной Осетии начал расследование в связи с голодовкой заключенных

01 октября 2019, 22:10

Условия в цхинвальской колонии улучшились после капремонта, прокомментировала глава Минюста Южной Осетии Залина Лалиева информацию о голодовке заключенных и пообещала провести расследование. Повар, работавшая также уборщицей, на время расследования отстранена от работы, сообщил начальник колонии.

Как писал "Кавказский узел", заключенные изолятора в Цхинвале объявили голодовку, требуя от Минюста Южной Осетии отменить ужесточение правил передачи продуктов и улучшить условия содержания. Акция протеста привлекла внимание депутатов парламента республики.

О том, что заключенные в Цхинвальском изоляторе 27 сентября начали бессрочную голодовку, сообщила 29 сентября на своей странице в Facebook общественный деятель Фатима Маргиева. По ее словам, голодовка связана с тем, что Минюст Южной Осетии ужесточил правила передачи продуктов. Кроме того, заключенные жалуются на условия содержания, холод в камерах, а также недовольны тем, что одна из двух поваров совмещает работу поваром с работой уборщицы, сообщила родственница одного из заключенных корреспонденту "Кавказского узла".

Министерство юстиции Южной Осетии проведет внутреннее расследование по информации о голодовке среди заключенных Цхинвальского изолятора временного содержания, сообщила глава Минюста Залина Лалиева на брифинге 30 сентября.

При этом Лалиева сказала, что "о голодовке можно говорить после того, как заключенный в письменном виде сообщит о том, что отказывается принимать пищу". "А письменных уведомлений о начале голодовки от заключенных не поступало", - заявила она.

Лалиева рассказала, что полтора года назад условия содержания в ИВС в Цхинвале были улучшены, а нормы содержания под стражей "максимально приближены к требованиям Уголовно-исполнительного кодекса РФ, которым руководствуются в республике".

Среди новшеств министр юстиции перечислила проведение капремонта в здании исправительной колонии, разделение режимов содержания заключенных на общий и строгий. По словам Лалиевой, в колонии есть отдельный сектор для женщин и бывших сотрудников правоохранительных органов. При этом до реформы все заключенные, без учета решения суда, находились под одним режимом, отметила министр.

По ее словам, появилась в колонии столовая с трехразовым питанием. Также, как рассказала Лалиева, если заключенные просят медицинскую помощь, то им проводят амбулаторное лечение, а в случае необходимости - помещают в республиканский медцентр, где оказывают всестороннюю помощь. В целом глава Минюста оценила условия содержания в исправительной колонии как хорошие.

На том же брифинге начальник исправительной колонии Лев Гучмазов подтвердил, что заключенные объявили голодовку и сообщил о причинах протестной акции.

"Заключенные увидели, как повар убирает территорию тюрьмы, и выразили возмущение, поскольку считают, что повар должен заниматься только кухней", - рассказал Лев Гучмазов.

Из-за этого инцидента повар временно отстранена от исполнения своих обязанностей на время внутреннего расследования, добавил начальник колонии.

Как пояснили в исправительной колонии, "если выяснится, что повар нарушила санитарные нормы, то будут приняты самые строгие меры в отношении нее".

Один из сотрудников колонии подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что заключенные также возмущены сокращением числа передач. "Мы приводим порядок работы ИК в нормы исполнительного кодекса. Это предполагает некоторые ограничения, и заключенным не нравится это. Они недовольны тем, что исполняются требования исправительного кодекса", - сказал сотрудник исправительной колонии.

На данный момент в исправительной колонии находятся 56 заключенных. Голодовку, по данным родственников заключенных, объявили примерно 50 человек - за исключением тех, кто страдает сахарным диабетом.

Родственники некоторых заключенных рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что действительно после ремонта в колонии стало чище, однако от этого условия не улучшились.

"Если раньше количество передач для осужденных было не ограничено, то сейчас для осужденных строгого режима сократили до 4 передач в месяц, а для заключенных общего режима - до 6 передач в месяц. Если свидания с родственниками для заключенных строгого режима позволяли 9 раз в месяц, а заключенным общего режима - 12 раз за месяц, то сейчас сократили для первых до 6 раз, а для вторых - до 8 свиданий в месяц", - пояснил один из родственников заключенных.

По его же словам, в меню заключенных входит каша на завтрак, суп - на обед, а на ужин дают яичницу, иногда с макаронами.