Депутаты парламента отреагировали на голодовку заключенных в Южной Осетии

30 сентября 2019, 15:54

Заключенные изолятора в Цхинвале объявили голодовку, требуя от Минюста Южной Осетии отменить ужесточение правил передачи продуктов и улучшить условия содержания. Акция протеста привлекла внимание депутатов парламента республики.

О том, что заключенные в Цхинвальском изоляторе 27 сентября начали бессрочную голодовку, сообщила 29 сентября на своей странице в Facebook общественный деятель Фатима Маргиева.

По ее словам, голодовка связана с тем, что Минюст Южной Осетии ужесточил правила передачи продуктов - в СИЗО передавать продукты разрешено не чаще раза в месяц, в изолятор временного содержания - не чаще раза в два месяца.

Кроме того, заключенные жалуются на условия содержания, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" родственница одного из заключенных. "Речь идет о сыром помещении СИЗО, где долгое время находились заключенные на время ремонта в помещении ИВС. СИЗО находится в том же здании, что и ИВС, в подвальном помещении. Заключенные говорят, что есть один случай больного открытой формой туберкулеза, так как он кашляет с кровью. Нет окон, и в камерах холодно", - рассказала родственница заключенного.

По ее словам, заключенные также недовольны тем, что одна из двух поваров совмещает работу поваром с работой уборщицы. "Заключенные утверждают, что вторая повар не соблюдает нормы гигиены, поэтому они отказываются питаться тюремной пищей, когда работает повар-уборщица", - пояснила женщина.

Заключенные 27 сентября направили спикеру парламента Алану Тадтаеву письмо, в котором пожаловались на условия содержания, пишет сегодня ИА "Рес". "В своем письме заключенные просят увеличить количество передач от родных. Есть жалобы на условия содержания. Заключенных навестил глава парламентского комитета по обороне и безопасности Ацамаз Бибилов. В ближайшее время я сам тоже намерен посетить ИВС", - сказал Алан Тадтаев, уточнив, что обращение заключенных также обсуждается с министром юстиции.