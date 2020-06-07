Инцидент в цхинвальской колонии спровоцировал конфликт в парламенте

07 июня 2020, 21:25

В ходе внеочередного заседания парламента Южной Осетии, на котором обсуждался инцидент в цхинвальской колонии, к некоторым депутатам была применена физическая сила, говорится в заявлении парламентариев, опубликованном в Telegram-канале. В сюжете государственного телеканала и в сообщении пресс-службы парламента нет упоминания об избиении депутатов.

Как информировал "Кавказский узел", 5 июня не менее шести заключенных цхинвальской колонии были доставлены в больницу с рваными ранами после конфликта с администрацией учреждения. Родственники собрались у здания парламента Южной Осетии и потребовали разобраться в инциденте. Они заявили, что осужденных избили. Власти республики назвали причиной инцидента нарушения режима заключенными и опровергли информацию об избиении заключенных.

В связи с инцидентом в цхинвальской колонии около 20 депутатов обратились к спикеру парламента Южной Осетии Алану Тадтаеву с просьбой созвать внеочередное заседание парламента 6 июня. По их информации, в цхинвальской колонии пострадали более 10 заключенных, пишет журналистка Ирина Келехсаева в материале для "Эха Кавказа".

Внеочередное заседание парламента Южной Осетии, на котором обсуждался инцидент в Цхинвальской исправительной колонии, состоялось 6 июня, указано в сообщении на сайте парламента. Там отмечается, что в заседании приняли участие президент Анатолий Бибилов, министры юстиции и внутренних дел, генеральный прокурор, а также "сотрудники МВД и управления исполнения наказаний".

Бибилов и представители силовых ведомств на встрече с депутатами повторили ранее озвученную версию инцидента, заявив, что "никакого избиения осужденных не было".

По словам генпрокурора Южной Осетии Урузмага Джагаева, телесные повреждения себе причинили 20 заключенных колонии, но в больницу из них были доставлены только шесть человек, еще 14 осужденным оказали помощь на месте.

Во время заседания депутатов южноосетинского парламента обвинили в том, что они отстаивают интересы "криминального мира", говорится в заявлении, фотокопию которого сегодня опубликовал Telegram-канал "Газыри".

"Отдельные депутаты подверглись оскорблениям и факту физического воздействия", - сказано в заявлении, под которым, как утверждается, подписались 17 парламентариев.

В заявлении отмечается, что представители силовых структур "были введены в заблуждение по рассматриваемому вопросу и поэтому настроены против депутатского корпуса".

"Кавказский узел" не может подтвердить информацию, обнародованную в Telegram-канале.

Государственный телеканал Южной Осетии "Ир" опубликовал на канале в Youtube и на странице в Facebook спецрепортаж с внеочередного заседания местного парламента.

На видео видно, что в зале присутствуют несколько десятков человек в камуфляже. Большинство из них стоит у выхода, некоторые сидят на задних рядах. О каком-либо конфликте с участием силовиков и депутатов в репортаже не упоминается.

Общественный деятель Григорий Абаев резко отреагировал на распространенную в сети информацию о применении силы к депутатам.

"Вчера (6 июня - прим. "Кавказского узла") бесчеловечные, репрессивные методы [...] были применены [...] по отношению к непокорным депутатам парламента Южной Осетии: их оскорбляли, пытались запугивать, таскали за галстуки", - написал он сегодня у себя в Facebook.

Квартира министра юстиции Южной Осетии подверглась нападению

Поздно вечером 6 июня в Цхинвале "неизвестные лица забросали камнями и разбили окна квартиры министра юстиции" Залины Лалиевой, сообщила в ночь на 7 июня пресс-служба МВД Южной Осетии на сайте ведомства.

"Нападение произошло вчера ночью примерно в 23.00 часов на улице Таболова. Злоумышленники разбили камнями окна квартиры министра юстиции", - говорится в сообщении.

О возможных мотивах нападавших МВД республики не сообщило.

Происшествие может быть связано с инцидентом, который произошел в цхинвальской колонии, предположил местный сайт "Основа".

Инцидент в Цхинвальской исправительной колонии - как минимум третий за три года. В июле 2017 года заключенные около недели проводили голодовку, требуя улучшить их условия содержания. Начальник колонии Георгий Кабулов был уволен, протестующим ограничили время прогулок и количество свиданий с родными, а летом 2018 года Минюст отчитался об окончании капитального ремонта в учреждении.

Как писал "Кавказский узел", заключенные колонии в Цхинвале 27 сентября 2019 года объявили голодовку, пожаловавшись на ужесточение правил передачи продуктов. Колонию посетили депутаты парламента, которые добились улучшения условий содержания. Родственники заключенных заявили, что после визита парламентариев силовики избили шестерых заключенных. Источник в больнице сообщил, что один из зачинщиков голодовки ранил себя. Позже власти Южной Осетии подтвердили факт применения силы против голодающих заключенных.