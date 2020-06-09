Чеченский телеканал показал интервью с объявленным в розыск Турлаевым

09 июня 2020, 11:43

Чеченская гостелерадиокомпания "Грозный" обнародовала интервью с Шаи Турлаевым, который был объявлен в федеральный розыск по подозрению в причастности к громким убийствам и покушениям.

"Кавказский узел" писал, что в марте 2018 года глава Чечни Рамзан Кадыров обнародовал видео из Беноя с Шаи Турлаевым и назвал его "лучшим из лучших". На видео был показан и другой влиятельный деятель чеченских сепаратистов Магомед Хамбиев, сдавшийся позднее властям. Судя по кадрам, встреча Кадырова с этими мужчинами носила неформальный характер. Шаа Турлаев "вернулся к мирной жизни", "покаялся" и стал примером для молодежи, прокомментировал встречу и информацию о розыске Турлаева министр нацполитики Чечни Джамбулат Умаров. После этого видео адвокат на условиях анонимности заявил корреспонденту "Кавказского узла", что, если Турлаев разыскивается, оперативники должны срочно выехать в Чечню для его захвата, однако "мы знаем, что на территории Чечни все происходит по-другому".

Шаа Турлаев по кличке "Седой" был одной из ключевых фигур чеченских сепаратистов в годы первой и второй чеченских военных кампаний. В 2004 году сдался под гарантии Рамзана Кадырова и был амнистирован. Его имя упоминалось в связи с целым рядом громких убийств и покушений, в том числе с покушением на мэра Хасавюрта Сайгидпашу Умаханова, убийством бывшего охранника Кадырова Умара Исраилова, покушением на врага Рамзана Кадырова Ису Ямадаева, убийством депутата Госдумы Руслана Ямадаева и другими, отмечается в подготовленном "Кавказским узлом" материале "Чеченские киллеры: как наемные убийцы охотятся на оппонентов Кадырова".

Видео интервью с Турлаевым доступно в Youtube-канале ЧГТРК "Грозный", который насчитывает 411 тысяч подписчиков. Интервью проводит политический обозреватель ЧГТРК "Грозный" Сайд-Магомед Баширов. Мужчины беседуют на чеченском языке. Интервью, опубликованное 8 июня, сегодня к 10.50 мск набрало 26 021 просмотр.

Телекомпания анонсировала этот сюжет на своей странице в Instagram 7 июня. "Вы услышите откровения ветерана двух чеченских войн Шаи Турлаева, где будут приводиться конкретные факты и события, обличающие сущность тех, кто своими гнусными и лживыми речами пытается опорочить имена и действия истинных героев", - сказано в анонсе.

Анонс интервью с Турлаевым прокомментировал блогер Тумсо Абдурахманов. "Шаа будет рассказывать о своих подвигах, как он потерял ногу, какой он был мощный боец... Но парадоксом в этой истории является то, что мы-то знаем, что Шаа Турлаев был в розыске за как минимум два преступления... Я осмелюсь предположить, что его уже сняли втихую с розыска, в России, по крайней мере. И с законодательством России у него, возможно, на данном этапе проблем нет: временно они улажены. Но это неточно. Может быть, он до сих пор разыскивается...", - говорит блогер в видеоролике, размещенном на Youtube-канале ABU-SADDAM SHISHANI. Ролик к 11.40 мск набрал 87 885 просмотров.

На сайте МВД России есть раздел "Внимание, розыск!", который дает информацию о людях из соответствующей базы данных. По запросу Шаа Турлаев, 1969 года рождения на электронную почту в течение примерно пяти минут пришел ответ: "Результаты, удовлетворяющие вашему запросу, отсутствуют". Такая же информация о розыске Турлаева была и в марте 2018 года.

Напомним, в марте 2018 года "Новая газета" писала, что последние активные оперативно-разыскные мероприятия в отношении Турлаева проводились в 2014 году в связи с делом о покушении на Сайгидпашу Умаханова.