Шаа Турлаев. Кадр видео ЧГТРК "Грозный" https://www.youtube.com/watch?v=c9iH2wYTHa8

09 июня 2020, 11:43

Чеченский телеканал показал интервью с объявленным в розыск Турлаевым

Чеченская гостелерадиокомпания "Грозный" обнародовала интервью с Шаи Турлаевым, который был объявлен в федеральный розыск по подозрению в причастности к громким убийствам и покушениям.

"Кавказский узел" писал, что в марте 2018 года глава Чечни Рамзан Кадыров обнародовал видео из Беноя с Шаи Турлаевым и назвал его "лучшим из лучших". На видео был показан и другой влиятельный деятель чеченских сепаратистов Магомед Хамбиев, сдавшийся позднее властям. Судя по кадрам, встреча Кадырова с этими мужчинами носила неформальный характер. Шаа Турлаев "вернулся к мирной жизни", "покаялся" и стал примером для молодежи, прокомментировал встречу и информацию о розыске Турлаева министр нацполитики Чечни Джамбулат Умаров. После этого видео адвокат на условиях анонимности заявил корреспонденту "Кавказского узла", что, если Турлаев разыскивается, оперативники должны срочно выехать в Чечню для его захвата, однако "мы знаем, что на территории Чечни все происходит по-другому".

Шаа Турлаев по кличке "Седой" был одной из ключевых фигур чеченских сепаратистов в годы первой и второй чеченских военных кампаний. В 2004 году сдался под гарантии Рамзана Кадырова и был амнистирован. Его имя упоминалось в связи с целым рядом громких убийств и покушений, в том числе с покушением на мэра Хасавюрта Сайгидпашу Умаханова, убийством бывшего охранника Кадырова Умара Исраилова, покушением на врага Рамзана Кадырова Ису Ямадаева, убийством депутата Госдумы Руслана Ямадаева и другими, отмечается в подготовленном "Кавказским узлом" материале "Чеченские киллеры: как наемные убийцы охотятся на оппонентов Кадырова".

Видео интервью с Турлаевым доступно в Youtube-канале ЧГТРК "Грозный", который насчитывает 411 тысяч подписчиков. Интервью проводит политический обозреватель ЧГТРК "Грозный" Сайд-Магомед Баширов. Мужчины беседуют на чеченском языке. Интервью, опубликованное 8 июня, сегодня к 10.50 мск набрало 26 021 просмотр.

Телекомпания анонсировала этот сюжет на своей странице в Instagram 7 июня. "Вы услышите откровения ветерана двух чеченских войн Шаи Турлаева, где будут приводиться конкретные факты и события, обличающие сущность тех, кто своими гнусными и лживыми речами пытается опорочить имена и действия истинных героев", - сказано в анонсе.

Анонс интервью с Турлаевым прокомментировал блогер Тумсо Абдурахманов. "Шаа будет рассказывать о своих подвигах, как он потерял ногу, какой он был мощный боец... Но парадоксом в этой истории является то, что мы-то знаем, что Шаа Турлаев был в розыске за как минимум два преступления... Я осмелюсь предположить, что его уже сняли втихую с розыска, в России, по крайней мере. И с законодательством России у него, возможно, на данном этапе проблем нет: временно они улажены. Но это неточно. Может быть, он до сих пор разыскивается...", - говорит блогер в видеоролике, размещенном на Youtube-канале ABU-SADDAM SHISHANI. Ролик к 11.40 мск набрал 87 885 просмотров.

На сайте МВД России есть раздел "Внимание, розыск!", который дает информацию о людях из соответствующей базы данных. По запросу Шаа Турлаев, 1969 года рождения на электронную почту в течение примерно пяти минут пришел ответ: "Результаты, удовлетворяющие вашему запросу, отсутствуют". Такая же информация о розыске Турлаева была и в марте 2018 года.

Напомним, в марте 2018 года "Новая газета" писала, что последние активные оперативно-разыскные мероприятия в отношении Турлаева проводились в 2014 году в связи с делом о покушении на Сайгидпашу Умаханова.

Примечание:

"Случай Идрисова указал на проблему выдачи из Чечни", "Даудов и Абдурахманов поспорили о российском паспорте Аслана Масхадова", "Геремеев и Мухудинов скрылись в Чечне вслед за фигурантами еще восьми дел о тяжких преступлениях".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

09 июня 2020, 14:58

09 июня 2020, 14:00

  • Арест Зарифы Саутиевой продлен вопреки поручительству правозащитников

    Суд на Ставрополье продлил до 25 июня срок содержания под стражей ингушской активистки Зарифы Саутиевой. Освободить Саутиеву просили лидер партии "Яблоко" Николай Рыбаков, глава Совета Правозащитного центра "Мемориал" Александр Черкасов и сотрудники "Мемориала" Светлана Ганнушкина и Олег Орлов.

09 июня 2020, 13:49

09 июня 2020, 13:15

09 июня 2020, 13:09

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи