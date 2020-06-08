Житель Дагестана объяснился перед силовиками за жестокое обращение с редкой птицей

08 июня 2020, 19:35

МВД Дагестана распространило кадры с оправданиями задержанного после резонансного видео о жестоком обращении с попавшим в капкан краснокнижным орлом. Пользователей Instagram возмутило отсутствие извинений со стороны задержанного.

Как сообщал "Кавказский узел", с января МВД Дагестана опубликовало по меньшей мере три видео с извинениями местных жителей перед силовиками. На еще одном видео, которое появилось в соцсетях 2 июня, но на официальной странице ведомства опубликовано не было, молодой человек извиняется перед силовиками за неуважительные высказывания в их адрес. Пользователи Instagram разошлись в оценках этого видео. Одни указали, что дагестанские силовики безосновательно применили оружие при задержании несовершеннолетнего и затем принудили его к извинениям, в другие заявили, что задержанный обязан был извиниться за публичное оскорбление силовиков.

Полиция отчиталась, что установила мужчину, запечатленного на резонансном видео с избиением палкой попавшего в капкан степного орла, занесенного в Красную книгу. "Масса обращений от шокированных пользователей и всех неравнодушных жителей республики была услышана полицейскими Дагестана. Герой нашумевшего видео <...> в считанные часы был установлен и доставлен в отдел полиции. Им оказался 49-летний житель селения Икра Курахского района республики, который и дал пояснение от первого лица. Насколько достоверна озвученная им версия, правоохранителям ещё предстоит установить", - говорится в сообщении, опубликованном 6 июня на странице МВД Дагестана в Instagram.

На видео, которым сопровождается публикация, человек в медицинской маске на лице поясняет, что ролик был снят в начале мая. По словам мужчины, до этого у него в течение семи-десяти дней пропали два-три десятка куриц. Чтобы поймать животное, которое таскало кур, он поставил капкан. Мужчина отмечает, что был удивлен, когда в капкан попался именно орел. "Умысла его убивать, причинять боль не было. Так как не могли по-другому его вытащить [из капкана], слегка оглушили его. Потом я трубу передал ребенку, чтобы самому сильно не ударить, и она (птица. - Прим. "Кавказского узла") не умерла", - говорит мужчина на видео.

К 19.35 мск 8 июня эта публикация собрала 264 тысячи просмотров и 2810 комментариев. У паблика 267 тысяч подписчиков. Многие комментаторы раскритиковали мужчину на видео. "Факт в том, наверное, что птица погибла? Хотелось бы узнать, какое наказание получит данный гражданин, а не слушать его дешевые отговорки", - написал ivangrozniy1985, собрав 35 "лайков". "Где извинения и слезные мольбы?" - спросил amirbagomedov, собрав 43 "лайка".

Автор одного из наиболее популярных комментариев, m333ko, заявил, что не доверяет объяснениям мужчины на видео. "Слегка? Это удар даже человек не выдержит!" - заявил он, собрав 78 "лайков". "Как же он виляет. Опять мне за него стыдно, что он моей национальности. Когда он увидел орла, то его радости не было конца", - полагает szxfgkn. Его комментарий собрал 25 "лайков".

"Зачем было вообще его приглушать? Можно было поместить в коробку и отнести в зоопарк или куда ещё, если ел куриц. Или вообще переместить своих куриц в другое место, где бы орел их не достал", - написал abdulkhan_001, собрав 33 "лайка".

Практика публичных извинений в Дагестане не приживется, как это произошло в Чечне, прокомментировали силовики в отставке видео с извинениями перед сотрудниками ППС. Местным традициям соответствует только искреннее признание ошибок, отметил глава профсоюза работников правоохранительных органов республики. 23 января глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов призвал пресс-службу ведомства уважать права граждан и не снимать постановочные ролики с извинениями.

Практика публичных извинений широко распространена в Чечне. Жители республики регулярно приносят их за неподобающее поведение, критику властей республики. В докладе Международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном на "Кавказском узле", отмечается, что такие извинения являются следствием давления и угроз. Подробнее о случаях принуждения к извинениям, которые с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".