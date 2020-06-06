Гоцатлинские ювелиры лишились покупателей в условиях пандемии

06 июня 2020, 15:03

Мастера одного из центров народных художественных промыслов Дагестана, села Гоцатль, из-за введенных в регионе ограничений остались без привычных рынков сбыта продукции и возможности закупать сырье. Пик заболеваемости в Гоцатле прошел, сообщил глава села.

Как писал "Кавказский узел", с 28 марта в Дагестане закрыты точки розничных продаж, за исключением продовольственных магазинов и аптек, действует запрет на проведения массовых мероприятий. 31 марта в Дагестане был объявлен режим самоизоляции, который предусматривает запрет на передвижение. По количеству случаев заражения и смертям от коронавируса ситуация в республике является худшей по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой приводятся данные о числе зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе.

Гоцатлинские мастера из-за пандемии столкнулись как с трудностями при продаже своих изделий, так и с проблемой закупки сырья, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" местный ювелир Абдурахман Шамилов. "Сейчас материал для работы достать невозможно, потому что все магазины закрыты. Да и средств нет на их закупку, так как изделия негде реализовывать. Поэтому, практически остался без работы. Доделал кое-какие заказы, которые были до коронавируса. А новых пока еще нет. И когда будут, пока не известно, потому что в кризис людям не до украшений, они в первую очередь думают, как прокормить семью", - отметил мастер.

Шамилов сообщил, что переболел коронавирусом, но болезнь перенес в легкой форме.

Потомственный ювелир Магомедали Гаджиев рассказал, что переключился на онлайн-продажи. "Движения нет. Раньше мы свою продукцию сдавали в магазины в Махачкале, но они уже несколько месяцев закрыты. Поэтому я решил более активно продавать через Instagram. Страница у меня была и раньше, но сейчас я ее продвигаю через различные группы, где много подписчиков. Уже были первые заказы, которые отправил по почте", - сообщил мастер корреспонденту "Кавказского узла". По его словам, запасов сырья для дальнейшей работы пока хватает.

С закрытием границ и запрета перемещением ювелиры лишились возможности продажи своей продукции туристам, которые часто приезжают в село, отметил Магомедали Гаджиев. "Туристам мы проводили мастер-классы, кто-то из них покупал у нас изделия", - пояснил ювелир.

В село Гоцатль приезжали туристы не только из разных регионов страны, но и иностранцы, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" хозяйка гостевого дома Зайнаб. "У нас еще в феврале были забронированы места почти на весь апрель и первую половину мая. Но брони пришлось отменить из-за эпидемии. Последняя группа выехала в конце марта. Звонки не прекратились - звонят нам постоянно, интересуются, когда можно приехать. Была группа из Екатеринбурга, которая планировала побывать у нас с 11 по 14 июня, и они были очень расстроены, так как пока еще не сняты все ограничения. Они ждут, когда мы сможем их вновь пригласить", - сообщила Зайнаб.

Она также отметила, что туристы покупали изделия у ювелиров, а сейчас мастера остались без этих доходов.

Гоцатль является одним из крупных и известных центров народных художественных промыслов Дагестана, отмечается в публикации на сайте республиканского Министерства по туризму и народным художественным промыслам. Местные мастера столетиями занимаются чеканкой по меди, ювелирным делом, оружейным производством, а также выделкой безворсовых ковров "давагъин". В 1958 году в Гоцатле была организована артель, выпускавшая серебряные рюмки, стопки, декоративные вазы, застольные рога, оправленные серебром или мельхиором, а также медночеканную посуду. Через два года артель была преобразована в Гоцатлинский художественный комбинат, который выпускал ювелирные серебряные изделий с гравировкой и чернью - броши, кулоны, кольца, браслеты, пояса, женские гарнитуры, - а также кувшины, вазы, винные и коньячные сервизы. Комбинат выпускал и медночеканные изделия — водоносные кувшины, небольшие кувшины для умывания, котлы. Ковровый цех производил безворсовые ковры паласы, а также вязаные шерстяные узорные носки.

В последние годы дела у гоцатлинских мастеров шли неважно, отметил ювелир Шараводин Гаджиев. "Я в основном выезжал по разным выставкам со своими изделиями. Но сейчас выставки нигде не проводятся. Поэтому можно сказать, что все это время я сижу без работы. Из того материала, что у меня оставалось, сделал изделия, но их все равно продать негде, потому что магазины закрыты. Закупать новое сырье средств нет. Своим делом я занимаюсь с детства, поэтому сейчас уже поздно осваивать какие-то другие профессии. Надеемся, что это все уже скоро закончится", - сказал Гаджиев корреспонденту "Кавказского узла". Своим делом мастер занимается больше 40 лет, а начинал еще со школы, помогая отцу.

Гоцатлинский комбинат стал историей

Гоцатлинский художественный комбинат не функционирует уже несколько лет, сейчас некоторые его помещения используют как свои частные мастерские несколько ювелиров, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" заслуженный деятель искусств Дагестана, народный художник республики Султанахмед Магомедалиев.

"При мне на комбинате работали 152 человека. Но после того, как в стране открыли границы, производство начало угасать, так как из Китая и других стран начали завозить более дешевую продукцию. У нас же были изделия ручной работы, и поэтому было сложно конкурировать с привозными недорогими украшениями. А переоборудовать наше предприятие средств не было", - рассказал Магомедалиев.

Комбинат сейчас служит как одна из достопримечательностей, привлекающая для туристов, отметил глава села Ахмед Казанбиев. "Мастера работают каждый у себя дома. Есть несколько семей, которые переехали в Махачкалу, но продолжают заниматься ювелирным делом. Планы на возобновление работы комбината есть - все-таки это рабочие места. Но скорее всего, будет сделан больше уклон на туризм", - сказал Казанбиев корреспонденту "Кавказского узла".

Вспышка коронавируса в Гоцатле миновала

В апреле в Гоцатле произошла вспышка коронавируса, сообщил глава администрации села Ахмед Казанбиев. По его словам, за время эпидемии в селе погибло четыре человека, все они были старше 80 лет. Однако ни у кого из них не был подтвержден диагноз COVID-19.

"В селе многие переболели. Но в основном все пролечились дома, они относительно легко перенесли болезнь. Примерно 20 человек госпитализировали в районную больницу, они все поправились. Только у двоих, насколько мне известно, из односельчан был подтвержден коронавирус, у остальных была пневмония. Сейчас в селе практически не осталось никого, кто болен", - сказал он.

В Дагестане, наряду со смертями от коронавируса, резко выросла смертность от внебольничной пневмонии. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов считает, что эти пациенты также умерли от коронавируса, указано в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус". По данным представителя Национального медицинского исследовательского центра инфекционных заболеваний Ирины Трагиры, у многих пациентов в Дагестане, несмотря на все симптомы COVID-19, стоит диагноз "внебольничная пневмония", поскольку взятие мазков на коронавирус затягивается, и Роспотребнадзор долго подтверждает результаты анализов. "Неофициально от пневмонии, не зарегистрированной как коронавирус, умерли 820 человек", - сказала она 22 мая.

К эпидемии коронавируса в Хунзахском районе и в селении Гоцатль подготовились заблаговременно, заявил глава администрации села Ахмед Казанбиев. "У нас глава района своевременно принял меры. Лекарства в районную больницу были закуплены. По приглашению главы в районную больницу из Махачкалы приехал наш земляк, реаниматолог Олег Дибиргаджиев. В больнице у нас есть компьютерный томограф, так что проблем с исследованием не было. К нам в больницу приезжали и жители соседних районов, чтобы сделать томографию", - отметил Казанбиев.

Все массовые мероприятия, в том числе и религиозные, были отменены, добавил глава села. "Только в наше село привезли 10 километров марли, из которой сшили восьмислойные маски и раздали жителям. Массовых скоплений на похоронах мы тоже не допускали. На кладбище ходили только самые близкие родственники погибшего. По линии духовенства и администрации с людьми проводилась работа, чтобы они не выходили, по возможности, из дома. Нуждающимся семьям привозили продукты как из района, так и за счет собранных односельчанами денег. Детский сад, мечеть и все места массового пребывания были продезинфицированы", - рассказал Ахмед Казанбиев.

В Хунзахском районе с населением 32,8 тысячи человек к 5 июня были подтверждены 125 случаев COVID-19. По этому показателю Хунзахский район занимал шестое место среди всех муниципалитетов Дагестана.

Нехватки лекарств в селении не было, заверила корреспондента "Кавказского узла" работница местной аптеки. "Отказов из-за отсутствия препаратов практически у нас не было", - сказала она.

По ее словам, сельчане с самого начала карантинасоблюдали меры предосторожности. "Конечно, были и те, кто поначалу не верил в вирус. Но большинство подошли ответственно, старались лишний раз не выходить из дома", - сообщила фармацевт.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина приводятся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".