Снизилась доля Махачкалы в числе заражений COVID-19 в Дагестане

06 июня 2020, 01:39

Махачкала, Каспийск и Кизляр остались лидерами по числу случаев коронавируса в Дагестане, при этом на столицу республики приходится чуть больше трети всех заражений. Еще в 13 муниципалитетах Дагестана выявлено по 100 и больше случаев COVID-19.

Как писал "Кавказский узел", к 1 июня лидерами по общему количеству заболевших коронавирусом среди муниципалитетов Дагестана оставались Махачкала с 1782 подтвержденными случаями заражения, Каспийск с 261 случаем и Кизляр с 169 случаями инфицирования. Дагестан занимает третье место в России по числу умерших от коронавируса (288 летальных исходов на 5 июня) и седьмое - по числу случаев заражения (5597).

Наряду со смертями от коронавируса в Дагестане от внебольничной пневмонии, не зарегистрированной как COVID-19, умерло 820 человек, приводятся 22 мая данные представителя федерального медицинского центра Ирины Трагиры на сайте мэрии Дербента. Число смертей от коронавируса на ту же дату, по статистике Роспотребнадзора, составляло 65. Многим пациентам в Дагестане диагностируют пневмонию, так как не у всех больных берут анализы, а Роспотребнадзор долго подтверждает результаты тестов, указала Трагира. Глава правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов полагает, что в действительности эти люди умерли от коронавируса, указано в справке"Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Число зараженных коронавирусом в Махачкале к 5 июня составило 1890 человек, с 1 июня в городе выявлено 108 новых случаев заражения, следует из данных дагестанского управления Роспотребнадзора. Махачкала по-прежнему занимает первое место по числу зарегистрированных случаев COVID-19 среди муниципалитетов республики, однако ее доля в общем числе заражений в республике снизилась с 35% в начале недели до 33,7%.

Второе и третье места, как и 1 июня, занимают Каспийск, где на 5 июля выявлено 285 случаев заражения, и Кизляр со 193 подтвержденными случаями, указано на карте, размещенной на правительственном сайте "Мой Дагестан". С начала недели и в Каспийске, и в Кизляре было выявлено по 24 новые случая коронавируса.

По данным Дагстата, численность постоянного населения Махачкалы на начало 2020 года составляет 735,7 тысячи человек, а городского округа Каспийск - 124 тысячи. В Кизляре живут 52 тысячи человек.

Четвертое и пятое места по числу инфицированных коронавирусом занимают Новолакский (152 случая заражения) и Сергокалинский районы (147 случаев). С 1 июня в Новолакском районе выявлено 25 новых пациентов с коронавирусом, в Сергокалинском - 26. Население Новолакского района составляет 35,8 тысячи человек, Сергокалинского - 27,6 тысячи человек.

Еще в 10 муниципалитетах Дагестана насчитывается более сотни зараженных. В Хунзахском районе с населением 32,8 тысячи человек подтверждено 125 случаев COVID-19, в Кизлярском районе на 74,6 тысячи человек приходятся 124 случая коронавируса, в Тарумовском районе зарегистрирован 121 инфицированный при численности населения 33,2 тысячи человек.

В Дербенте с населением 125,8 тысячи человек выявлено 120 инфицированных, в Буйнакске с населением 65,5 тысячи - 118 случаев.

В Хасавюртовском районе, население которого составляет 159,8 тысячи человек, подтверждено 115 заражений коронавирусом, в Карабудахкентском районе на 86,4 тысячи человек приходится 113 случаев. В Избербаше (60,4 тысячи жителей) зарегистрировано 110 зараженных, в Кизлярском районе и Хасавюрте - по 107. Население Кизлярского района - 74,6 тысячи человек, Хасавюрта - 145,1 тысячи человек.

В Унцукульском районе к 5 июня выявлено ровно 100 случаев коронавируса. Население района составляет 31,6 тысячи человек.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, содержатся в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина указаны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Публикации о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".