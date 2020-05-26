Воинская часть в прифронтовой зоне на стороне Азербайджана. Фото https://mod.gov.az/ru/foto-arhiv-045/?gid=28598

26 мая 2020, 09:19

Азербайджан обвинил Армению в обстреле приграничного села

Позиции азербайджанской армии в зоне карабахского конфликта и в селе на границе с Арменией были обстреляны за сутки 26 раз, в том числе из снайперских винтовок, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как сообщал "Кавказский узел", 25 мая министерство обороны Азербайджана заявило о 23 обстрелах за сутки, днем ранее насчитало 22 случая нарушения режима прекращения огня в зоне карабахского конфликта.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 26 раз", – говорится в сегодняшнем сообщении на сайте министерства обороны Азербайджана.

По данным Минобороны, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района. Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", Гедабекский район Азербайджана граничит с Тавушской областью Армении. Обстрелы в том числе велись с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения ведомства.

Министерства обороны Нагорного Карабаха и Армении сегодня к 09.20 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заключили перемирие,  однако оно не прекратило их противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". 

Материалы о происходящих событиях в зоне карабахского конфликта публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан обвинил Армению в 24 обстрелах", "Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе", "10 тысяч армянских добровольцев прибыли на линию соприкосновения".

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