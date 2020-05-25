Линия соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"

25 мая 2020, 08:54

Азербайджан зафиксировал 23 обстрела в зоне конфликта

Позиции азербайджанских войск за сутки были обстреляны как в зоне карабахского конфликта, так и на границе с Арменией, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 24 мая Минобороны Азербайджана насчитало 22 обстрела своих позиций, в том числе из крупнокалиберных пулеметов.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, но, несмотря на это, противостояние сторон не было остановлено, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". В первые два года перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Режим перемирия за сутки был нарушен 23 раза, обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территорий, подконтрольных властям Нагорного Карабаха, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана.

"Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на безымянных высотах на территории Гедабекского района. Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", Гедабекский район Азербайджана граничит с Тавушской областью Армении, расположенной на северо-востоке страны.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах заявление азербайджанской стороны.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Солдат армии Нагорного Карабаха погиб в зоне конфликта", "Нагорный Карабах зафиксировал 1500 выстрелов со стороны Азербайджана", "Азербайджан зафиксировал обстрелы в двух приграничных селах".

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