Пользователи Instagram потребовали озвучить данные о состоянии Кадырова

22 мая 2020, 16:37

Помощник главы Чечни Ахмед Дудаев отреагировал на сообщения о госпитализации Рамзана Кадырова из-за подозрения на коронавирус, но не подтвердил и не опроверг их. Часть пользователей соцсети сочли это тревожным знаком и потребовали обнародовать информацию о состоянии главы Чечни.

Как писал "Кавказский узел", 21 мая источник в медицинских кругах сообщил, что Рамзан Кадыров находится под наблюдением врачей из-за подозрения на коронавирус. В информационном управлении главы и правительства Чечни отказались прокомментировать эту информацию.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России. О динамике распространения вируса, в том числе в Чечне, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Глава Чечни лично контролирует работу оперштаба по борьбе с распространением коронавируса в республике, сообщил 21 мая помощник главы республики, директор ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев после публикаций о госпитализации Кадырова. "Рамзан Кадыров лично контролирует ситуацию, принимает все необходимые меры. Работа штаба идет под его личным контролем", – приводит слова Дудаева ТАСС.

Это же заявление Дудаева размещено сегодня и на странице ЧГТРК "Грозный" в Instagram. К 16.35 мск под ним опубликовано 303 комментария. Авторы некоторых из них сочли слова Ахмеда Дудаева неубедительными.

"Так, а где Рамзан-то??? "Лично контролирует" – это не опровержение!" – написала, в частности, nina8711. "Так вы не ответили, Рамзан дома и все хорошо? Сообщите людям любую новость", – попросил zelim.munaev. "Покажите нам Рамзана Ахматовича! Успокойте нас!" – призвал rioutram. Представители ЧГТРК, по состоянию на 16.35 мск, не отреагировали на эти сообщения.

Эта же публикация на странице ИА "Чечня сегодня" в Instagram набрала к 16.35 мск 97 комментариев. Авторы нескольких из них также обратили внимание, что Ахмед Дудаев не подтвердил и не опроверг сведения о госпитализации Кадырова. "За главу ничего не сказали... Народ беспокоится, хочет знать", – написала, в частности, zoya_mazieva.

Рамзана Кадырова уже несколько дней не показывают в репортажах местных телеканалов, хотя раньше он появлялся в них регулярно, передал 21 мая корреспондент "Кавказского узла". Выступления Рамзана Кадырова показывали 10 мая и 15 мая в новостных эфирах ЧГТРК. После этого чеченское ТВ еще три дня давало в эфир кадры с Кадыровым, но на всех этих кадрах глава Чечни запечатлен в одной и той же одежде и на одном и том же фоне.

"Что-то не видно его в эти дни", – заметил a_lord_95. "А где Рамзан? Почему его не видно?" – поинтересовалась iasminamazhidova. "По итогу Кадыров госпитализирован?" – спросила mullaeva_nailya. "Нет, конечно, враньё это", – ответил ей amir_han_davlaev_.

Авторы большинства комментариев под публикацией информагентства также выразили недоверие версии о госпитализации главы Чечни, приписав ее авторство неким "недоброжелателям". "Недоброжелатели, как обычно, распространяют свои дешевые слухи", – написал, в частности, kings__.man. "Очередной фейк наших недоброжелателей", – высказал мнение red._squad.

"Что только не придумают?! Как не стыдно, такие лживые новости распространять", – посетовал dushamoya96. "Так и знал, что это ложь", – удовлетворенно заметил _dillinger_95. "Хорошо, что это неправда", – порадовался maga102russ.

Рамзан Кадыров был в "ВКонтакте" сегодня в 01.54 мск, указано на его странице в соцсети. Вчера, 21 мая, на своей странице он поздравил с днем рождения полпреда президента в СКФО Юрия Чайку. На вопросы пользователей соцсети о его самочувствии глава Чечни не ответил.

Сообщение о том, что Рамзан Кадыров самолетом доставлен в Москву с подозрением на коронавирус, опубликовано минувшей ночью в Instagram-паблике "ЧП Кавказ", насчитывающем 49,7 тысячи подписчиков, где к 16.35 мск набрало 327 комментариев. Авторы большинства из них воздержались от оценки правдоподобности сообщения, но пожелали главе Чечни выздоровления, если он болен. "Если это правда, но я не верю, скорейшего выздоровления ему", – написала, в частности, gadzhieva.sadiia.

Несколько пользователей не поверили сообщению о госпитализации Кадырова. "Не правда, это ложь", – написал, в частности, gangster_715. "Не распространяйте сплетни", – призвал на чеченском языке Dushaevjamlai, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Сообщения в СМИ о госпитализации главы Чечни появились на фоне его исчезновения с экранов ТВ, обратила внимание и сотрудница местной общественной организации Марха. "Рамзана нам (на телевидении) не показывают уже больше недели. Хотя обычно любые новости на ЧГТРК не обходились без одного или нескольких сюжетов с его участием", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Власти Чечни не опровергают сообщения о заражении Кадырова, указал местный житель Салавди. "Из официальных лиц пока что только директор ЧГТРК эту информацию опроверг, да и то как-то туманно, сообщив, что Кадыров продолжает лично руководить деятельностью оперштаба. Почему-то молчит его (главы Чечни) пресс-служба, и сам он не сделал никакого заявления. Естественно, это усиливает подозрения в том, что у Кадырова действительно имеются какие-то проблемы", – сказал Салавди корреспонденту "Кавказского узла".

13 января Рамзан Кадыров из-за болезни назначил и.о. главы республики председателя правительства Муслима Хучиева, а известно об этом стало лишь 15 января. После этого Рамзан Кадыров пропустил все значимые мероприятия и неделю не появлялся на публике, обратили тогда внимание жители Чечни. Лишь 20 января, после недельного перерыва, Кадыров выступил публично. Стоит чиновнику "не появиться в эфире один-два дня, сразу начинаются слухи", посетовал он, вернувшись к работе.

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".