22 мая 2020, 13:59

24 смерти пациентов с коронавирусом зафиксированы в Дагестане за сутки

Число умерших от коронавируса в Дагестане выросло за сутки с 41 до 65. При этом, по данным властей, в республике зарегистрированы 109 новых случаев заражения.

Как писал "Кавказский узел", 21 мая в Дагестане скончались за сутки пять пациентов с коронавирусом, и общее число умерших в республике достигло 41. При этом тесты на вирус подтвердились за сутки у 103 человек, а всего в республике насчитывалось 3746 случаев заражения.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России. О динамике распространения вируса, в том числе в Дагестане, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

По состоянию на 10.40 мск 22 мая, в Дагестане зарегистрированы 24 новые смерти пациентов с коронавирусом, и общее число умерших выросло до 65, информирует правительственный сайт "Мой Дагестан".

Эти же данные опубликованы сегодня на сайте "Стопкоронавирус.рф". Согласно публикации, за сутки число зараженных выросло на 109 и достигло 3855, при этом 393 человека выздоровели. Всего в республике насчитывалось к 10.35 мск 2882 выздоровевших пациента, следует из публикации.

Напомним, Минздрав России ранее признал, что распространение коронавируса в Дагестане вызывает больше опасений, чем в других регионах страны. По данным главы Минздрава Дагестана от 17 мая, с начала пандемии коронавируса от внебольничной пневмонии в республике умерли 657 пациентов.

По мнению руководителя правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдина Увайсова, большинство тех, кто зарегистрированы как умершие от внебольничной пневмонии, на самом деле умерли от коронавируса, говорится в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Следком заинтересовался жалобами дагестанских врачей на недоплаты", "Отсутствие главы Минздрава Чечни обеспокоило пользователей соцсети", "Цены и очереди на компьютерную томографию толкают жителей Дагестана на самолечение".

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