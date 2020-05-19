Пользователей соцсети возмутили результаты проверки цен на томографию в Дагестане

19 мая 2020, 05:13

После вспышки коронавирусной инфекции в Дагестане антимонопольщики начали получать жалобы на рост цен на обследование на компьютерных томографах. Однако проверка не подтвердила эти факты, отрапортовал руководитель регуправления антимонопольной службы Каир Бабаев. Пользователи Instagram раскритиковали работу ведомства, посчитав, что результаты проверки не отражают реальную картину.

Как информировал "Кавказский узел", 18 мая президент России Владимир Путин провел совещание с руководством и представителями общественности Дагестана, на котором пообещал помочь республике в борьбе с коронавирусом. К 18 мая в Дагестане число зараженных выросло до 3460 человек, из них 89 прибавилось за сутки. От коронавируса в республике скончались 29 человек.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными о числе зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в Дагестане, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

18 мая руководитель Дагестанского управления Федеральной антимонопольной службы России Каир Бабаев объявил о результатах оперативных проверок, проводимых ведомством по контролю цен на обследование на компьютерном томографе в республике. По его словам, на горячую линию управления по этой теме ежедневно поступало от пяти до 15 звонков.

"Числа 24-25 апреля в республике у нас поднялся ажиотаж по стоимости услуг на компьютерный томограф. После того как выяснилось, что компьютерный томограф дает наиболее адекватное отражение заболеваемости коронавирусной и вирусной пневмонии, спрос на эту услугу поднялся, ну, раз в пять-шесть-десять - никто этого не подсчитывал. И параллельно заговорили все о том, что стоимость на эти услуги поднялась в два или три раза... Мы ни одного такого случая не выявили", - сказал Бабаев на видео, опубликованном в аккаунте Дагестанского УФАС в Instagram.

По его словам, в республике выдано более 100 лицензий на услуги компьютерного томографа, но по факту приобретены и установлены за счет государства 20 томографов, два из которых на момент проверки не работали. Бабаев утверждает, что ведомство проверило "всех, кто имеет отношение к компьютерным томографам".

"В Махачкале мы проверили девять томографов и все вопросы, которые касаются экономики этих томографов... Мы обследовали по оказанию услуги грудной полости - за два последних года мы нигде не выявили, чтобы кто-нибудь поднимал стоимость на эти услуги. Ориентировочная стоимость в диапазоне от 2770 до 4000 рублей", - указал он, добавив, что эта стоимость сопоставима с тем, что Фонд обязательного медицинского страхования в 2020 году оплачивает за услугу компьютерного томографа - по 4100 рублей.

"Я вполне предполагаю, что в самом начале ажиотажа кто-то попытался, может быть, эти услуги оказывать за 5000-6000 рублей. Поэтому я бы хотел, чтобы все, кто получили эту услугу по более высокой цене, довели эту информацию до нас. Мы - чиновники и обязаны работать с документами, а документы, которые выдаются на эти услуги - это кассовый чек, товарный чек, какой угодно другой документ. Нам бы хотелось получить эти документы, если даже эти документы не будут свидетельствовать о том, что есть сговор между участниками этого товарного рынка, то вполне возможно отдельные недобросовестные работники этих организаций, этих фирм оказывали [услугу] по более высокой цене - и за все это сейчас можно спросить, будет ответственность", - заявил он.

По его словам, 15 работников УФАС за время пандемии переболели вирусной пневмонией, у одного из них подтвердился коронавирус.

Пользователи соцсети раскритиковали отчет чиновника

Пост о результатах проверки на странице УФАС в Instagram, насчитывающей по данным на 04.30 мск 19 мая 1126 подписчиков, собрал 24 комментария. Ряд пользователей посчитали, что проверка не отражает реальную картину с услугами на КТ в республике.

"Противно слушать", - отреагировал пользователь с ником "rashidasadylaev6".

"Запросить цены - это одно. Можно спокойно отправить работника как гражданское лицо, чтоб уточнил все цены. А на ваше официальное обращение ответят, как им нужно", - полагает "malik_official__".

Однако нашлись и те, кто посчитал отчет главы УФАС объективным. "Все правильно говорит он. В прошлом году такие же цены были, КТ легких - 3500, МРТ- 4000", - отмечает "lianochka73".

При этом в закрытой группе "echo_dagestana" в Instagram, насчитывающей 544 тысячи подписчиков, пользователи также подвергли критике заявление главы УФАС об отсутствии завышения цен на услуги компьютерного томографа.

"Слепые спросили у глухих", - отреагировал пользователь с ником "dzabdzib". "4500 дал на прошлой неделе", - указал "аrsen__arslanbekov".

Пользователь "murad377" отметил, что в одной из больниц услуга томографа стоила 6 тысяч рублей.

"Здесь вопрос в другом. Лично я за КТ дала 3 тысячи рублей без квитанции. А оказывается, ее цена еще выше - от 4 тысяч рублей. Где тогда бесплатные услуги, ведь не все в состоянии оплатить такие деньги? А если в семье 2-3 больных, тогда как быть?» - пишет "khalidovarashidat53".

Более 40 медработников в Дагестане умерли с начала эпидемии коронавируса, сообщил 16 мая глава Минздрава Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов в беседе с политологом Русланом Курбановым. Врачей, ставших жертвами коронавируса, не следует ставить в один ряд с обычными пациентами, умершими от COVID-19, отметили пользователи Instagram. Не все медицинские сотрудники, скончавшиеся за период пандемии коронавируса в Дагестане, имели диагноз COVID-19, уточнил представитель Минздрава республики.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, содержатся в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина указаны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина". Публикации о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".