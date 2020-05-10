Николай Кузичкин госпитализирован

10 мая 2020, 05:23

Пребывание в СИЗО и отсутствие необходимой медпомощи нанесло удар по здоровью Свидетеля Иеговы* из Сочи Николая Кузичкина, заявила его жена.

Как писал "Кавказский узел", 18 апреля стало известно, что Краснодарский краевой суд отпустил Кузичкина под домашний арест до 24 мая. При этом супруга Кузичкина отметила, что содержание под стражей сказалось на его здоровье. Домой Кузичкин приехал лишь 24 апреля.

По версии следствия, Свидетели Иеговы* из Адлера Вячеслав Попов и Николай Кузичкин в течение двух лет организовывали собрания и религиозные выступления, вовлекая новых участников в организацию, признанную экстремистской и запрещенную в России решением суда. Они были арестованы 10 октября 2019 года. Арестовывая верующих, силовики выполняют команду свыше, считают представитель "Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы*" Ярослав Сивульский и правозащитник Лев Левинсон.

Свидетель Иеговы* из Сочи Николай Кузичкин, который находился под домашним арестом, был госпитализирован 9 мая после обследования в Хостинскую больницу №3, рассказала его супруга Ольга Чехова.

По ее словам, после того, как супруг 24 апреля прибыл домой в Сочи, он испытывал физические страдания. "Я не знала, чем ему помочь. За те полгода, что муж провел в тюрьме без обследования и лечения, стало понятно, что его и так слабое здоровье там просто разрушили окончательно. Он с болями и стонами вставал, передвигался, жаловался на боли во всем теле. С большим трудом удалось дозвониться через горячую линию до поликлиники и назначить время к эндокринологу и урологу. Мы прошли платные обследования, так как ожидать очередь на бесплатное обследование просто не было сил у супруга. По результатам обследования врач-уролог сразу же принял решение о госпитализации супруга", - рассказала Чехова.

По ее словам, врач сказал супругам, что "из-за серьезного воспаления внутренних и сильных болей" назначать Кузичкину биопсию нельзя, это можно сделать "только после лечения в больнице".

"После этого предстоит обследование и взятие пункции щитовидной железы. Мы очень надеемся, что у супруга не будет самого страшно и неподдающегося лечению заболевания. Но то, что его так долго не лечили, и он оставался полгода без должной медицинской помощи, возможно, привело к уже необратимым процессам", - отметила Чехова. При этом, отметила она, закрепленный за супругом надзиратель с пониманием относится к состоянию его здоровья.

В приемном отделении больницы № 3 корреспонденту подтвердили госпитализацию Николая Кузичкина, однако отказались разглашать диагноз. "Посещение всех больных в период пандемии категорически запрещен даже родным и близким. Николай Кузичкин находится в двухместной палате", - отметила дежурная по медучреждению.

Министерство юстиции в 2017 году добилось в Верховном суде решения о ликвидации всех организаций Свидетелей Иеговы* в стране как экстремистских. "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и все его местные филиалы вошли в перечень запрещенных организаций. В Ростовской области, по состоянию на 30 марта 2017 года, действовали 13 местных религиозных организаций Свидетелей Иеговы*, говорится в справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?", опубликованной на "Кавказском узле".