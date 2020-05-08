08 мая 2020, 19:52
Армянские и карабахские политики поручились перед судом за Роберта Кочаряна
Четыре бывших премьера Армении и Нагорного Карабаха попросили освободить Роберта Кочаряна из СИЗО из-за угрозы заражения коронавирусом. Заседание суда прошло на фоне протестной акции сторонников Кочаряна.
Как писал "Кавказский узел", 9 апреля защита второго президента Армении Роберта Кочаряна подала иски с требованием освободить его из-под стражи до окончания пандемии коронавируса. Кочарян входит в группу риска, так как он старше 60 лет и имеет проблемы со здоровьем, указали адвокаты. С призывом освободить Кочаряна выступил также католикос Гарегин Второй.
О динамике распространения вируса можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа", а на главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных на юге России и Южном Кавказе. Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".
Поручители обязались внести по 500 тысяч драмов (около 1032 доллара) залога и гарантировали надлежащее поведение Роберта Кочаряна на свободе.
Защита напомнила об угрозе заражения коронавирусом в СИЗО
Защита представила и собственное ходатайство об освобождении Роберта Кочаряна под залог. "Размер залога оставляем на ваше усмотрение", - заявил адвокат Арам Вардеванян, обращаясь к судье Анне Данибекян.
Адвокат Айк Алумян, в свою очередь, упрекнул судью за то, что "именно по причине ее отсутствия два месяца судебные заседания не проходили в то время, когда Кочарян находится в тюрьме". "Защита считает, что вовсе нет никакой необходимости применять меру пресечения в отношении Роберта Кочаряна. Но,если вы, все же считаете, что такая необходимость есть, тогда залог вполне может оправдать себя", - заявил Алумян.
В настоящее время Роберт Кочарян находится в медцентре "Измирлян", где проходит медобследование. В условиях, в которых он находится, невозможно избежать заражения, подчеркнул адвокат. "В палате, где лежит Кочарян, в обязательном порядке дежурят сотрудники УИУ. Они заменяют друг друга. Один уходит, другой приходит, и никто не знает, есть у этих людей вирус или нет", - пояснил он.
Арест Роберта Кочаряна необходим, чтобы не допустить вмешательства в ход следствия, заявил прокурор Геворг Багдасарян. По его словам, есть риск давления на свидетелей, а на сегодняшний день в суде еще не допрошен ни один свидетель, не оглашено еще обвинительное заключение. Он потребовал отклонить все ходатайства защиты об освобождении Кочаряна из-под ареста, отметив, что они безосновательны.
Судья заявила, что огласит свое решение по ходатайствам защиты 13 мая.
Бывший президент Армении обвиняется по делу о разгоне митинга в Ереване 1-2 марта 2008 года, в ходе которого погибли 10 человек. Кочарян пояснил суду решение о разгоне демонстрантов тем, что спецслужбам поступили сведения о вооружении участников протестов. Кочарян также обвиняется в отмывании денег, махинациях и получении крупной взятки.
Заседание сопровождалось акцией протеста
Во время заседания перед зданием суда собрались сторонники Роберта Кочаряна с требованием освободить второго президента страны. Полиция огородила здание от активистов металлическими перилами и время от времени призывала сохранять социальную дистанцию, передал корреспондент "Кавказского узла".
Бывший депутат парламента Агван Варданян заявил журналистам, что "чем дольше власти будут держать Кочаряна под арестом, тем раньше они потеряют власть".
"Кавказским узлом" подготовлена биографическая справка о Роберте Кочаряне, а также материал "Бунт в Армении. 10 лет спустя", в котором можно прочитать о событиях 1-2 марта 2008 года в Ереване.
Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"