Армянские и карабахские политики поручились перед судом за Роберта Кочаряна

08 мая 2020, 19:52

Четыре бывших премьера Армении и Нагорного Карабаха попросили освободить Роберта Кочаряна из СИЗО из-за угрозы заражения коронавирусом. Заседание суда прошло на фоне протестной акции сторонников Кочаряна. Как писал "Кавказский узел", 9 апреля защита второго президента Армении Роберта Кочаряна подала иски с требованием освободить его из-под стражи до окончания пандемии коронавируса. Кочарян входит в группу риска, так как он старше 60 лет и имеет проблемы со здоровьем, указали адвокаты. С призывом освободить Кочаряна выступил также католикос Гарегин Второй. О динамике распространения вируса можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа", а на главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных на юге России и Южном Кавказе. Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Сегодня защита Роберта Кочаряна представила в суд поручительство четырех бывших премьеров Армении и Нагорного Карабаха за Роберта Кочаряна. Бывшие премьер-министры Армении Вазген Манукян, Хосров Арутюнян и Карен Карапетян, а также бывший премьер Нагорного Карабаха Анушаван Даниелян попросили освободить обвиняемого как человека, который "в силу возраста находится в группе риска в связи с пандемией коронавируса".

Поручители обязались внести по 500 тысяч драмов (около 1032 доллара) залога и гарантировали надлежащее поведение Роберта Кочаряна на свободе.

Поручительство бывших премьеров вызвало возражения адвокатов потерпевшей стороны. Ни один из поручителей не соответствует критериям человека, который мог бы воздействовать на Роберта Кочаряна, если он окажется на свободе, указал адвокат Тигран Енокян.

Другой адвокат потерпевшей стороны, Седа Сафарян, сказала, что суд должен оценить авторитет поручителей. "Эти люди авторитетны для Роберта Кочаряна, для суда или для общественности? Нужно выяснить, эти люди пришли в суд, потому что, действительно, Кочарян заслуживает, чтобы за него поручились, или потому, что они как-то связаны с ним?" - заявила Седа Сафарян. Обвинение поддержало возражения адвокатов, передал корреспондент "Кавказского узла".

Защита напомнила об угрозе заражения коронавирусом в СИЗО

Защита представила и собственное ходатайство об освобождении Роберта Кочаряна под залог. "Размер залога оставляем на ваше усмотрение", - заявил адвокат Арам Вардеванян, обращаясь к судье Анне Данибекян.

Адвокат Айк Алумян, в свою очередь, упрекнул судью за то, что "именно по причине ее отсутствия два месяца судебные заседания не проходили в то время, когда Кочарян находится в тюрьме". "Защита считает, что вовсе нет никакой необходимости применять меру пресечения в отношении Роберта Кочаряна. Но,если вы, все же считаете, что такая необходимость есть, тогда залог вполне может оправдать себя", - заявил Алумян.

Судебный процесс прервался в марте из-за состояния здоровья Анны Данибекян, которая перенесла операцию. Сам Кочарян вечером 7 марта был переведен из СИЗО в медцентр в связи с резким ухудшением состояния здоровья, но в конце апреля вернулся в изолятор

В настоящее время Роберт Кочарян находится в медцентре "Измирлян", где проходит медобследование. В условиях, в которых он находится, невозможно избежать заражения, подчеркнул адвокат. "В палате, где лежит Кочарян, в обязательном порядке дежурят сотрудники УИУ. Они заменяют друг друга. Один уходит, другой приходит, и никто не знает, есть у этих людей вирус или нет", - пояснил он.

Роберт Кочарян заявил суду, что в заключении ему приходится контактировать с десятками людей еженедельно, хотя он и содержится в отдельной камере. Сотрудники исправительного учреждения приходят на работу раз в три дня, добавил Кочарян. "Они могут заразиться, но не иметь никаких симптомов в силу своего молодого возраста", - сказал он, отметив также, что в здании нет вентиляции, необходимой в условиях пандемии.

Арест Роберта Кочаряна необходим, чтобы не допустить вмешательства в ход следствия, заявил прокурор Геворг Багдасарян. По его словам, есть риск давления на свидетелей, а на сегодняшний день в суде еще не допрошен ни один свидетель, не оглашено еще обвинительное заключение. Он потребовал отклонить все ходатайства защиты об освобождении Кочаряна из-под ареста, отметив, что они безосновательны.

Судья заявила, что огласит свое решение по ходатайствам защиты 13 мая.

Бывший президент Армении обвиняется по делу о разгоне митинга в Ереване 1-2 марта 2008 года, в ходе которого погибли 10 человек. Кочарян пояснил суду решение о разгоне демонстрантов тем, что спецслужбам поступили сведения о вооружении участников протестов. Кочарян также обвиняется в отмывании денег, махинациях и получении крупной взятки.

Заседание сопровождалось акцией протеста

Во время заседания перед зданием суда собрались сторонники Роберта Кочаряна с требованием освободить второго президента страны. Полиция огородила здание от активистов металлическими перилами и время от времени призывала сохранять социальную дистанцию, передал корреспондент "Кавказского узла".