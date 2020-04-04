Роберт Кочарян (в центре) в зале суда. Фото Тиграна Петросяна для "Кавказского узла"

04 апреля 2020, 02:23

Роберт Кочарян выписан из больницы в Ереване

Второй президент Армении Роберт Кочарян переведен из медцентра в следственный изолятор в Ереване после улучшения состояния здоровья. Помещать Кочаряна в изолятор во время эпидемии коронавируса при его проблемах со здоровьем не следует, полагает защита.

Как писал "Кавказский узел", вечером 7 марта Кочарян был переведен из СИЗО в медцентр в связи с резким ухудшением состояния здоровья, а 10 марта лечащие врачи сочли нецелесообразной транспортировку подсудимого на заседание, ввиду состояния его здоровья, поэтому заседание было перенесено на 17 марта. На нем адвокаты планировали ходатайствовать об освобождении Кочаряна, но его перенесли из-за болезни судьи. После этого защита потребовала назначить другого судью.

Бывший президент Армении обвиняется по делу о разгоне митинга в Ереване 1-2 марта 2008 года, в ходе которого погибли 10 человек. Кочарян пояснил суду решение о разгоне демонстрантов тем, что спецслужбам поступили сведения о вооружении участников протестов. Кочарян также обвиняется в отмывании денег, махинациях и получении крупной взятки. 

Роберт Кочарян переведен из гражданской больницы "Эребуни" в уголовно-исправительное учреждение "Ереван-Кентрон", рассказала корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь адвокатской группы второго президента Элина Саакова.

По ее словам, врачи отметили положительную динамику в состоянии здоровья Кочаряна, но при этом указали, что он нуждается в постоянном контроле врачей и дальнейшем лечении.

Переводить Кочаряна в СИЗО в условиях эпидемии коронавируса было небезопасно, отметила Саакова. Подтвержденные случаи заражения коронавирусом в уголовно-исправительной системе есть, однако сотрудники учреждений не сдают тесты на заражение вирусом в достаточном количестве, сказала она.

Число пациентов с коронавирусом в Армении достигло 736, семь пациентов скончались, излечились 43, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса.

"Защита считает, что состояние здоровья Кочаряна не позволяет ему находиться в УИУ, сотрудники которого не прошли тест на коронавирус", - сказала Саакова.

"Кавказским узлом" подготовлена биографическая справка о Роберте Кочаряне, а также материал "Бунт в Армении. 10 лет спустя", в котором можно прочитать о событиях 1-2 марта 2008 года в Ереване.

Примечание:

"Карабахские власти предупредили об ограничениях на границе с Арменией", "Парламент Армении принял спорный законопроект об онлайн-слежке", "Режим карантина ужесточен в Армении".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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