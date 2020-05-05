Прокуратура сочла статью Милашиной о коронавирусе в Чечне способной вызвать панику

05 мая 2020, 21:18

Роскомнадзор предъявил претензии к статье Елены Милашиной в "Новой газете" о ситуации с коронавирусом в Чечне из-за того, что недостоверной сочтена озвученная в ней информация о закрытии больниц, сообщила автор публикации. Журналистка получила премию в Берлине за освещение ситуации с коронавирусом в Чечне и намерена доказать свою правоту.

Как писал "Кавказский узел", Роскомнадзор вынудил "Новую газету" ограничить доступ к статье "Смерть от коронавируса – меньшее зло", опубликованной 12 апреля. Роскомнадзор ссылался на выводы Генпрокуратуры, которая, в свою очередь, требовала блокировки статьи на основании закона о фейковых новостях, однако, какие именно сведения из материала прокуратура сочла недостоверными, ведомство не уточнило. "Новая газета" направила официальный запрос в Генпрокуратуру с требованием разъяснить суть претензий.

Милашина в статье "Смерть от коронавируса – меньшее зло" раскритиковала меры, принимаемые властями Чечни в связи с борьбой с коронавирусом. Она написала, что врачам в республике не хватает средств защиты, что местные власти проводят массовые задержания за нарушение режима самоизоляции, а жители региона с симптомами COVID-19 избегают обращаться к врачам, опасаясь возможных репрессий. Материалы о распространении коронавируса на Южном Кавказе и юге России, в том числе и в Чечне, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

О том, что "Новая газета" получила ответ на запрос в Генпрокуратуру, Елена Милашина сообщила сегодня в интервью медиакомпании Deutsche Welle, которая 3 мая наградила журналистку своей премией "За свободу слова".

"На днях пришел ответ от прокуратуры, в нем сказано, что в статье есть недостоверная информация, которая способна вызвать панику среди населения и последствия, вплоть до чрезвычайных. И нас отослали за разъяснениями в Роскомнадзор, какая именно информация в этой статье способна вызвать панику. Роскомнадзор ответил. Это один абзац в тексте, который говорит, что в связи с поступлением больных [коронавирусом] врачи были отправлены на карантин, а больницы закрыты", - рассказала Елена Милашина.

Ранее пресс-секретарь главы Чечни Ильман Вахидов написал главреду "Новой газеты" письмо, в котором назвал ложной информацию издания о закрытии всех больниц и фельдшерско-акушерских пунктов в нескольких районах Чечни.

Милашина утверждает, что озвученная в ее статье информация подтверждается документом, который приводится в публикации, и самим чеченским Минздравом. Минздрав Чечни, по словам Милашиной, "подтвердил, что были больные, зараженные коронавирусом, были врачи, которые с ними контактировали, и поэтому они были отправлены на карантин, а больницы закрыты".

"Мы будем обжаловать само постановление Роскомнадзора как чрезмерное. Потому что из-за одного абзаца нельзя было принуждать нас удалять всю статью. И мы будем оспаривать решение прокуратуры о том, что информация недостоверная. Мы считаем ее достоверной, и она подтверждена Минздравом Чечни", - заявила Елена Милашина, интервью с которой опубликовано сегодня на сайте Deutsche Welle.

Елена Милашина, как отмечено в публикации, стала одним из лауреатов премии медиакомпании Deutsche Welle "За свободу слова" (Freedom of Speech Award), которая в этом году вручалась за освещение кризиса, вызванного коронавирусом. Премию получили 17 журналистов и блогеров из разных стран мира, писавших о ситуации в их странах в условиях пандемии и подвергшихся угрозам, арестам и судебным преследованиям. Милашина попала в этот список, так как стала объектом пристального внимания со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова после критических репортажей о том, как Чечня справляется с вызванным коронавирусом кризисом, указывает медиакомпания.

Статья Милашиной разозлила главу Чечни Рамзана Кадырова. 13 апреля он прокомментировал публикацию в своем Telegram-канале, обвинив "Новую газету" в "античеченской травле". В тот же день Кадыров, выступая перед подчиненными, высказал угрозы в адрес автора материала и ее коллег из "Новой газеты". "Если вы хотите, чтобы мы совершили преступление и стали преступниками, то так и скажите! Один возьмет на себя этот груз ответственности и понесет по закону наказание. Посидит в тюрьме и выйдет! Ну не старайтесь из нас делать бандитов, убийц", - заявил Кадыров во время прямого эфира в "Инстаграме".

Напомним, российские и международные правозащитные организации попросили спецдокладчика ПАСЕ по Северному Кавказу зафиксировать угрозы главы Чечни в адрес Милашиной, Европейский союз призвал российские власти "осудить и расследовать угрозы в адрес журналистки Елены Милашиной", а также обеспечить ее безопасность. Сама Милашина потребовала возбудить дело об угрозе убийством и попытке помешать профессиональной деятельности. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заявление Кадырова в адрес журналистов "Новой газеты" "весьма эмоционально", но не содержит "ничего необычного". Москва готова прощать Рамзану Кадырову любые действия, пока видит в нем гарант стабильности и символ победы Путина в Чечне, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Рамзана Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслием в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне". Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа собраны на тематической странице "Кавказского узла" "Преследование активистов".