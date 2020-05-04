Роспотребнадзор Калмыкии предложил вывести ряд секторов экономики из карантина

04 мая 2020, 04:25

Управление Роспотребнадзора по Калмыкии подготовило несколько проектов по выводу экономики региона из режима карантина из-за коронавируса, заявил глава регионального отделения ведомства Джангар Санджиев. Глава Минздрава республики Юрий Кикенов сообщил, что после праздников откроются два новых стационара и частная лаборатория.

Как писал "Кавказский узел", по данным на 3 мая в Калмыкии число умерших от коронавирусной инфекции достигло пяти, восемь человек находятся в тяжелом состоянии.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России, а также в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

По данным на 3 мая в Калмыкии выявлен 321 случай заражения коронавирусной инфекцией, заявил в прямом эфире на странице Минздрава республики в соцсети Instagram глава регионального управления Роспотребнадзора Джангар Санджиев. Эту же цифру в своей сводке приводит Министерство здравоохранения Калмыкии.

По словам Санджиева, "почти четверть" жителей республики, заразившихся коронавирусной инфекцией, болеют "ковидной пневмонией". Он также уточнил, что "две недели назад доля таких больных составляла 22 процента".

При этом глава Роспотребнадзора отметил, что в республике преобладают бессимптомные и легкие формы заболевания - 51 процент, а у 44,5 процента инфицированных – средняя тяжесть заболевания. Количество "контактных", добавил он, "приближается к трем тысячам".

Роспотребнадзор рассматривает несколько проектов "по выводу некоторых секторов экономики на работу" после 11 мая, также сообщил Санджиев.

28 апреля президент России Владимир Путин продлил период нерабочих дней до 11 мая включительно. "Впереди у нас череда больших майских праздников, а между ними - рабочие дни: 6, 7 и 8 мая. Мы знаем, что и в обычной-то ситуации многие бы не работали, брали отгулы или отпуска. А сейчас - тем более нельзя рисковать. Поэтому считаю правильным объявить эти три дня нерабочими, с сохранением заработной платы", - приводит его слова сайт Государственной думы России.

"На сегодня мы рассматривали такие виды деятельности, как продажа стройматериалов, семян и рассады, работа парикмахерских, предприятий нефтегазовой промышленности, бюджетных учреждений, обеспечивающих работу среднего и малого предпринимательства. Мы разрешаем те виды работ, которые проводятся на свежем воздухе и там, где можно соблюсти социальную дистанцию. Например, как продажа и прием металлов. По мере ослабления эпидемических проявлений мы будем рассматривать другие предложения и давать рекомендации", - сказал главный санитарный врач республики.

Министр здравоохранения Калмыкии Юрий Кикенов, который комментировал ситуацию в совместном эфире с Санджиевым, сообщил, что умерший от коронавируса 3 мая житель Калмыкии страдал "тяжелым заболеванием печени".

В ближайшее время в республике начнет работать частная лаборатория, отметил Кикенов, отвечая на вопросы подписчиков. "Надеюсь, после праздников начнет работу частная компания. Договоренности мы достигли, они сейчас завозят оборудование. Во всех районах республики и в Элисте – как минимум, в трех местах – будут открыты кабинеты, где можно будет сдать анализы на платной основе, по желанию", - заверил министр.

Глава Минздрава Калмыкии также рассказал, что помимо уже работающих в Элисте и поселке Яшкуль инфекционных госпиталей готовятся к открытию специализированные стационары в Республиканской больнице и административном центре Приютненского района селе Приютном.

"Новые заболевшие есть и из числа контактных, и из новых очагов […] И мы еще даже не приблизились к пику заболеваемости", - констатировал министр.