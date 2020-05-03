03 мая 2020, 12:51

Пять смертей от коронавируса зарегистрировано в Калмыкии

За минувшие сутки умер еще один зараженный коронавирусом пациент в Калмыкии, восемь человек находятся в тяжелом состоянии, сообщил оперативный штаб республики.

Как писал "Кавказский узел", 2 мая главный санитарный врач республики Джангар Санджиев сообщил, что от коронавируса в Калмыкии скончался 69-летний мужчина, страдавший сопутствующими заболеваниями. В результате число умерших от COVID-19 в республике возросло до четырех. Число зараженных в республике к этому дню возросло до 254.

Скриншот сообщения оперативного штаба Калмыкии в Telegram-канале. https://t.me/KoronaVirus_08/752

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России, а также в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Еще один пациент с коронавирусной инфекцией скончался, общее число умерших от вируса в Калмыкии достигло пяти, сообщил оперативный штаб республики в своем Telegram-канале.

По данным оперштаба, по данным на 3 мая 09.00 мск, состояние восьми пациентов врачи оценивают как тяжелое, четверо из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Число зараженных за сутки в республике возросло до 283, при этом выздоровели 49 человек, в том числе трое детей.

Советы специалистов о том, что предпринять для  предотвращения заражения коронавирусом, содержатся в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Минздрав Калмыкии объяснил высокую стоимость закупленных аппаратов ИВЛ", "Девять сотрудников больницы в Калмыкии заразились коронавирусом", "Новый очаг коронавируса зафиксирован в Калмыкии"

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