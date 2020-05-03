Число случаев коронавируса в Азербайджане достигло 1932

03 мая 2020, 17:59

Среди жителей Азербайджана подтверждены 38 новых случаев заражения коронавирусом, а излечились за сутки 30 человек. Число заразившихся с начала пандемии составило 1932, из них 466 еще проходят лечение в больницах.

Как писал "Кавказский узел", на 2 мая в Азербайджане общее число заразившихся составило 1894, умерших - 25 человек.

С 24 марта в Азербайджане действует режим карантина. Людям старше 65 лет запрещено выходить на улицу, остальным можно покидать дома в исключительных случаях. В рамках смягчения карантинных мер с 27 апреля в Азербайджане возобновили работу магазины и ряд предприятий в сфере услуг, а также было разрешено репетиторство. 1 мая власти Азербайджана продлили карантин с некоторыми послаблениями до конца месяца.

В Азербайджане за сутки зафиксированы 38 новых случаев инфицирования COVID-19, сообщил сегодня Оперативный штаб при Кабинете министров страны. Согласно статистике штаба, за последние сутки выздоровели и выписаны из больниц 30 пациентов. Общее число заразившихся COVID-19 за все время в стране составило 1932, из них 1441 выздоровели, 25 – умерли.

В медучреждениях сейчас остаются 466 больных. Состояние 19 из них оценивается врачами как тяжелое, 26 – средней тяжести, остальных – стабильное. Для выявления инфицированных коронавирусом в Азербайджане проведено 157 932 тестов, сообщил оперштаб.

Советы специалистов о том, что предпринять для предотвращения заражения коронавирусом, содержатся в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина приведены в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина". Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".