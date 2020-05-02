Суд в Испании отпустил ставропольского чиновника под подписку о невыезде

02 мая 2020, 21:59

Бывший зампредседателя правительства Ставрополья Андрей Мурга, задержанный в Испании, отпущен до окончательного решения об экстрадиции.

Как писал "Кавказский узел", о задержании объявленного в международный розыск Андрея Мурги сообщила 1 мая испанская гражданская гвардия. По данным источника в правоохранительных органах, Испания уведомила об этом Россию "для решения вопроса об экстрадиции".

В январе 2019 года Андрей Мурга был заподозрен в присвоении 3,5 миллиона рублей, выделенных на доработку сайта для продвижения продукции товаропроизводителей Ставрополья. В июне того же года его объявили в международный розыск и заочно арестовали, а в августе источники в силовых структурах сообщали о задержании Мурги в Италии.

Бывший заместитель председателя правительства Ставропольского края и депутат Госдумы Андрей Мурга дал показания по видеоконференции судье Национального суда Сантьяго Педрасу. Судья решил оставить его на свободе, однако у Мурги забрали паспорт и запретили покидать Испанию, сообщили в Национальном суде Испании.

"Сейчас начинаются процедуры по экстрадиции, которые обычно занимают не менее двух месяцев", - цитирует сегодня представителя суда РИА "Новости".

Напомним, что Андрей Мурга с мая 2015 года по июль 2017 года возглавлял Минэкономразвития Ставрополья, а в августе 2017 года был назначен заместителем председателя правительства региона. В марте 2018 года Мурга ушел в отставку.