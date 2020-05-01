Андрей Мурга. Фото: пресс-служба Ставрополя http://stavgorod.ru/content/novosti/zampred-stavropolskogo-pravitelstva-ukazal-netochnie-svedeniya-v-spravke-o-dohodah~35816

01 мая 2020, 19:41

Источники сообщили о задержанном в Испании ставропольском чиновнике

Объявленный в международный розыск бывший зампредседателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга задержан в Испании, решается вопрос о его экстрадиции в Россию, заявили сегодня источники.

"Кавказский узел" писал, что в январе 2019 года Андрей Мурга был заподозрен в присвоении 3,5 миллиона рублей, выделенных на доработку сайта для продвижения продукции товаропроизводителей Ставрополья. В июне 2019 года его объявили в международный розыск и заочно арестовали. В августе 2019 года источники в силовых структурах сообщали о задержании Мурги в Италии.

Испанская гражданская гвардия сообщила сегодня на своем сайте о задержании бывшего депутата Государственной думы, ранее также занимавшего пост замглавы регионального правительства в России. Он проживал в провинции Аликанте "в комфортных условиях", указала полиция (перевод "Кавказского узла"). Имя задержанного в сообщении не называется. Правоохранители задержали в Аликанте Андрея Мургу, заподозренного в мошенничестве, сообщила сегодня испанская газета El Mundo (перевод "Кавказского узла").

Испания уведомила Россию о задержании объявленного в международный розыск Андрея Мурги "для решения вопроса об экстрадиции", процитировал сегодня сообщение источника в правоохранительных органах ТАСС. На сайте Следственного комитета России к 19.24 мск 1 мая не появилось информации о задержании и экстрадиции Андрея Мурги.

Напомним, что Андрей Мурга с мая 2015 года по июль 2017 года возглавлял Минэкономразвития Ставрополья, а в августе 2017 года был назначен заместителем председателя правительства края. 26 марта 2018 года губернатор Владимир Владимиров удовлетворил просьбу Мурги об отставке.

Примечание:

"Ирина Кувалдина лишена поста в правительстве Ставрополья", "Министр спорта Ставрополья стал подозреваемым по делу о хищении 6 млн", "Против мэра Ставрополя Дмитрия Кузьмина возбуждено уголовное дело по статье о превышении полномочий".

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