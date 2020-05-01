Умаров призвал не тревожить Кадырова из-за видео со "служащими Ичкерии"

01 мая 2020, 00:55

Видео, на котором военнослужащие заставляют сослуживцев выкрикивать "Служим Ичкерии*!", может быть фейком, направленным на очернение чеченского народа, заявил министр по национальной политике Чечни Джамбулат Умаров. Пользователи соцсетей поспорили о целесообразности вмешательства в ситуацию Рамзана Кадырова.

В сети появилось короткое видео, на котором около 10 военнослужащих, находясь в помещении, на приветствие "Здравствуйте, товарищи!" отвечают: "Здравствуйте, товарищи чеченцы!". На вопрос молодого человека в спортивном костюме: "Кому служите?" военнослужащие отвечают: "Служим Ичкерии!*". Во второй части видео военнослужащие повторяют выкрик "Служим Ичкерии!*", проходя строевым шагом по плацу.

Широкое внимание к ролику привлекло интернет-издание "Подъем", опубликовав его в Telegram и Youtube. "Во время построения уроженцы Чечни заставляют солдат скандировать лозунги и называть их "товарищи чеченцы". Точной информации о том, когда было снято видео, нет", - говорится в описании к видео.

По данным издания, на видео присутствуют военнослужащие подразделения береговой охраны в/ч 90151, которая дислоцирована в Гусеве Калининградской области. Отмечается, что "молодые люди, служившие в этой части, пояснили, что там всегда было много уроженцев Кавказа", поэтому солдаты прозвали ее "солнечный Дагестан".

Войсковая часть № 90151 (в/ч 90151) - 79-я отдельная гвардейская мотострелковая Инстербургская дважды Краснознамённая, ордена Суворова бригада - тактическое соединение Береговых войск ВМФ Российской Федерации. Пункт постоянной дислокации - город Гусев Калининградской области, указано на сайте "Войсковые части России".

Видео уже заинтересовались прокуратура и командование Балтийского флота ВМФ России, утверждает издание. "Дело уже обстоит так, что в части была проверка, и она была с прокуратурой. Дело на контроле. Это самое основное сейчас", - цитирует издание неназванный источник.

О том, что видео с выкриками про Ичкерию* "недельной давности", сообщили несколько анонимных Telegram-каналов. При этом никаких указаний на год съемки не предоставляется, и "Кавказский узел" не может подтвердить сведения, что ролик снят недавно. Качество записи достаточно низкое, что затрудняет возможность идентификации места и людей, изображенных на нем. По состоянию на 00.30 мск на сайтах Минобороны и ВМФ России комментариев по поводу этой ситуации нет.

Умаров усомнился в подлинности видео с военнослужащими

Ролик вызвал бурную реакцию пользователей социальных сетей. Так, по состоянию на 23.35 мск он собрал более 155 тысяч просмотров на странице "Повёрнутые на войне" в соцсети "ВКонтакте". Некоторые из подписчиков призвали руководство Чечни, в частности главу республики Рамзана Кадырова, отреагировать на ситуацию.

"Перешлите Рамзану Ахматовичу, официальная страница в доступе. Посмотрим на его реакцию. А так, да, позорище. Ичкерии* они служат… Перешлите видео по адресу", – высказался пользователь Максим Кусмарцев.

С подобным предложением выступил и подписчик Сергей Головач, выразив уверенность, что Кадыров "быстро наведет порядок, причем во всей роте".

"Я думаю, что это экстремизм чистой воды", - возмутился Ильнур Мансуров.

Подлинность видео якобы с военнослужащими чеченцами еще надо установить, оно вполне может быть постановочным, заявил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

"Во-первых, откуда уверенность, что это вообще не фейк. Во-вторых, почему все тут же решили, что это чеченцы, а не военнослужащие других национальностей, решившие пошутить таким неудачным способом? В-третьих, с чего вы взяли, что этим должно заниматься руководство Чеченской Республики, а не командование данной воинской части [...] Почему сразу нужна реакция Чечни в общем и Рамзана Кадырова в частности?" - написал он 30 апреля у себя в Instagram.

Кроме того, Умаров записал видеосообщение, в котором отметил, что получил множество обращений СМИ с просьбой прокомментировать ситуацию. При этом чеченский министр заявил, что "сейчас в социальных сетях только ленивый может пройти мимо Чеченской Республики и не попытаться лягнуть ее".

"С акцентом сейчас могут говорить не только горские народы Кавказа. Сымитировать чеченский акцент с его спецификой сейчас могут очень многие, для этого не надо быть специалистом в лингвистике [...] Я, честно говоря, удивлен, причем здесь Чеченская Республика, почему нужна ее реакция? [...] Если будет реально доказано, что это сделали чеченцы, после того как мы с вами разберемся, зачем и почему они это сделали и с какой целью, вот тогда и будет реакция", - заявил Умаров.

Некоторые из пользователей Instagram усомнились в искренности Умарова, что спровоцировало дополнительную дискуссию в комментариях.

"Джамбулат, если бы эти ребята заставляли военнослужащих кричать "Ахмат сила", тогда вы бы назвали это "идиотизмом"? Вы бы просили их наказать?" - написал bastian__black.

На это Умаров ответил следующее: "Сила" уже один пытался заставить кричать, кидаясь банкой из-под пива в русского пацана. Потом он долго подметал улицы Грозного".

Позже он написал в комментариях, не указав адресата: "Улицы подметать достойны не только те, кто кричит "Ахмат - сила" и бросается банками, но и те, кто произносят это в неположенных местах ради издевки. Эти ещё хуже. Поэтому, вот что, "старый", я тебе скажу - если хочешь тут критиковать и высказывать своё "особое" мнение - валяй, а будешь оскорбительно ерничать - огорчу".

"Джамбулата очень уважаю, но в данном случае Bastian_black прав", - прокомментировала roza26.03.

В октябре 2018 года Рамзан Кадыров жестко отреагировал на видео с уроженцем Чечни, бросившим жестяную банку в пассажиров общественного транспорта в Москве со словами: "Ахмат - сила". Вскоре появилось новое видео, на котором молодой человек извиняется за свой поступок. Он по требованию главы республики вернулся в Чечню, где Кадыров трудоустроил его, сообщив, что молодой человек будет убирать улицы. Кадыров видит угрозу своему имиджу в любых негативных событиях с участием чеченцев, констатировали активист Руслан Кутаев и политолог Алексей Малашенко.

Некоторые из подписчиков не увидели в видео ничего особенного. "Я не пойму, а что в этом такого? Ичкерия* - это часть нашей истории, какой бы она ни была. А то, что там люди позволяют допускать над собой такие шутки, никто не виноват", - считает altaysum.

"Да ничего не надо комментировать. Там служат пацаны и все они обычные ребята. Пусть научатся постоять за себя и всё", - написал aslambek_95region.

"Просто не надо обращать внимание на такие ролики. Их можно подделать, смонтировать образ под любой голос. У них же есть командование, они наверно узнали своих подчинённых солдат", - написал is.khashumov.

"При чем тут Рамзан Кадыров? Без Кадырова этот вопрос можно уладить вполне! Вдруг что - сразу Кадырову жалуются! У Кадырова проблем и так хватает", - возмутился babaev_emin.

Принятая в Чечне практика принуждения к публичным извинениям вышла далеко за пределы Кавказа, от принудительных извинений не застрахованы ни политики, ни религиозные деятели, указывается в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". "Кавказский узел" ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе".

* органы власти Чеченской Республики Ичкерия внесены в списки террористических организаций, участие в их деятельности является уголовно наказуемым деянием.