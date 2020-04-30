Телеканал "Дождь" запустил марафон в поддержку врачей

30 апреля 2020, 13:29

Марафон, который накануне анонсировал "Кавказский узел", начался сегодня в прямом эфире "Дождя" в 12.00 мск и продлится до 20.00. В музыкальной части марафона, в частности, примет участие грузинская музыкальная группа Mgzavrebi.

По состоянию на 13.29 мск собраны более 801 тысячи рублей. Зрители телеканала могут перечислить деньги либо на средства защиты для врачей - фондам "Созидание" и "Правмир", либо на то, чтобы врачи смогли посетить пациентов на дому, на закупку продуктов нуждающимся, бесплатные тесты на коронавирус на дому - это проект "Помощь рядом", работающий совместно с фондами "Друзья" и "Подарок Ангелу".

"Помощь врачам и всему медицинскому персоналу, оказавшемуся в прямом смысле на поле боя, – это самое важное, что можно сейчас предпринять", - говорится в обращении телеканала. "Дождь" перечислил больницы, на помощь которым собираются деньги, указал, что, конкретно будет закупаться и на какую сумму. Среди 15 больниц, расположенных в разных регионах России - нальчикская клиническая больница №2 в Кабардино-Балкарии. Клиника нуждается в кислородном концентраторе, аппарате ИВЛ для длительной вентиляции легких, прикроватном мониторе, респираторе FFP3, одноразовых защитных костюмах. Стоит это 22,6 миллиона рублей, указано в таблице на сайте "Дождя".

Расходы на выезды к пациентам на дом, которые организует "Помощь рядом", включают оплату времени водителей, стоимость переоборудования автомобилей под нужды врачей и регулярной дезинфекции. Проект помогает пациентам в 15 городах России, в том числе жителям Сочи и Махачкалы.

Отметим, что 27 апреля телеканалу "Дождь" исполнилось 10 лет.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 18 марта телеканал "Дождь" запустил марафон "Дома поговорим", чтобы поддержать зрителей во время карантина. "Дома поговорим" – это спецэфир, который содержит дополнительные выпуски новостей, записи спектаклей и фильмы. Марафон будет продолжаться до прекращения ограничительных мер.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как не заразиться COVID-19, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана в материале "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".