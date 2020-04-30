Глава МВД Дагестана призвал с пониманием отнестись к проверкам водителей

30 апреля 2020, 00:38

Проверки на дорогах Махачкалы - вынужденная мера, люди должны соблюдать режим самоизоляции в условиях вспышки коронавируса, указал глава МВД по Дагестану Абдурашид Магомедоа. Из-за проверок в пробки попадают в основном те, кто вынужден работать в период эпидемии, в том числе экстренные службы, возразили пользователи соцсетей.

Как писал "Кавказский узел", полицейские ужесточили контроль за передвижением водителей в Махачкале. 29 апреля силовики перекрыли все въезды в город и, ссылаясь на приказ начальника горотдела полиции, пропускали только работников здравоохранения, правоохранителей и машины с продуктами и медикаментами. В Махачкале увеличилось количество постовых, которые отправляли водителей без пропусков домой.

С 1 апреля в Дагестане объявлен режим самоизоляции. 19 апреля на въездах в города и районы Дагестана были установлены блокпосты, так как, по словам полиции, принятые ранее меры по недопущению распространения коронавируса не принесли ожидаемых результатов, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

28 апреля министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов лично проверил работу сотрудников полиции на посту в Махачкале, сообщила сегодня газета "Новое дело". С утра 28 апреля часть дороги по улицы Дахадаева в направлении движения в сторону улицы Коркмасова была перекрыта автомобилем ДПС, а сотрудники полиции проверяли водителей на предмет соблюдения самоизоляции, в 23.35 мск на углу улицы Дахадаева и проспекта Расула Гамзатова со стороны кофейни "З&М" образовалась автомобильная пробка. "Министр внутренних дел Дагестана генерал-лейтенант Абдурашид Магомедов [...] стоя на проезжей части без маски и без формы, в строгом деловом костюме, останавливает поворачивающие на проспект Гамзатова автомобили. Министр нагибается к окошку со стороны пассажира, предъявляет свое удостоверение, представляется, после чего водителем занимается подбегающий на помощь сотрудник ДПС", - сообщило издание.

Магомедов вышел проверить, как работают его сотрудники на перекрестке рядом со зданием полиции, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник МВД по Дагестану. "Министр [...] наблюдал за ситуацией, которая происходила рядом с министерством", - сказал он.

29 апреля на официальной странице ведомства в Instagram, насчитывающей 250 тысяч подписчиков, было опубликовано обращение министра к населению. В нем Абдурашид Магомедов попросил с пониманием отнестись к мерам, которые принимают сотрудники ведомства для предотвращения распространения коронавируса. "Возможно, многие проводимые сотрудниками мероприятия кажутся слишком жесткими. Возможно, мы допускаем при этом какие-то ошибки [...] Мы ежедневно анализируем нашу работу и делаем все, чтобы максимально корректно проводить наши мероприятия", - сказал Магомедов. Он также отметил, что ситуация требует того, чтобы граждане соблюдали предписанные меры.

Министр также указал, что за последнюю неделю от пневмонии скончались три сотрудника полиции.

Дагестан является лидером среди регионов СКФО по абсолютному числу случаев заражения коронавирусом - по данным на 29 апреля их там 1231. По этому показателю регион находится на пятом месте в России. Умерли от коронавируса 12 пациентов. На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России, а также в странах Южного Кавказа.

Видео с машиной скорой помощи в пробках возмутило пользователей соцсети

Пользователи соцсети осудили действия сотрудников полиции, указав, что горожане передвигаются в основном из-за необходимости, а также то, что в них вынуждены стоять машины экстренных служб.

"В этих пробках стоят хлебовозы, курьеры, врачи, таксисты и простые люди, которым надо на работу. Из всей этой массы и 10 процентов бездельников нет. Если они дома сидеть будут, вы с голоду помрете быстрей, чем от коронавируса", - прокомментировал пользователь Instagram ____abdulmalik видео, опубликованное 29 апреля в сообществе mkala_, насчитывающем 396 тысяч подписчиков. На видеоролике под названием "Ситуация на дорогах Махачкалы" из окна проезжающей по соседней полосе машины видна пробка из нескольких десятков машин, среди них - автомобиль скорой помощи. К 23.40 мск видео посмотрели 26,9 тысячи раз, под ним оставили 66 комментариев.

"Скорая" стоит, может, там человек умирает", - написал в комментарии mamaev_g700.

"Из-за возникших пробок на дороге машины скорой помощи вынуждены ехать через разделительную часть дороги", - говорится в аннотации к опубликованному 28 апреля видео в Instagram в сообществе vestidagestan, насчитывающем 213 тысяч подписчиков.

На видеоролике видна пробка из нескольких десятков машин, к автомобилю скорой помощи подходит человек в черной маске и что-то говорит, жестикулируя. На следующем кадре "скорая" переезжает на соседнюю полосу с включенной сиреной. Пользователи соцсети просмотрели видео 5885 раз и оставили под ним 12 комментариев.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии".

Материалы о распространении коронавируса на юге России "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".