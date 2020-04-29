На улице Еревана во время карантина. Фото Тиграна Петросяна для "Кавказского узла"

29 апреля 2020, 11:20

65 новых случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Армении

Число пациентов с COVID-19 в Армении выросло за сутки на 65 и достигло 1932, сообщил сегодня Минздрав страны.

Как писал "Кавказский узел", 28 апреля число зараженных коронавирусом в Армении выросло за сутки на 59 и достигло 1867. Республика продолжила опережать другие страны Южного Кавказа и по числу зараженных, и по ежесуточному приросту новых случаев коронавируса.

На главной странице "Кавказского узла" минимум раз в четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных на Южном Кавказе и в регионах юга России. О динамике распространения COVID-19 можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Число подтвержденных тестов на коронавирус у жителей Армении выросло за сутки выросло на 65 и достигло 1932, сообщила сегодня пресс-секретарь Минздрава Армении Алина Никогосян на своей странице Facebook.

"За сутки выздоровели 34 пациента, всего выздоровели 900 человек. Фактическое число больных составляет 1000 пациентов. Всего проведено 20 189 тестирований", - говорится в сообщении Никогосян, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 28 апреля власти Армении решили ослабить режим чрезвычайного положения. В течение 10 дней будут сначала минимизированы, а затем сняты ограничения на экономическую деятельность, заявил премьер-министр Никол Пашинян. Кроме того, жителям страны разрешено выходить на прогулки на расстояние до километра от дома.

Материалы о распространении коронавируса на Южном Кавказе и на юге России "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Число умерших от коронавируса в Армении выросло до 30", "Число жертв коронавируса на Южном Кавказе увеличилось за счет Армении", "Число пациентов с COVID-19 в Армении выросло до 1746".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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