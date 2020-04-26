Число пациентов с COVID-19 в Армении выросло до 1746

26 апреля 2020, 13:12

За сутки тесты на коронавирус подтвердились еще у 69 пациентов, и общее число инфицированных в Армении достигло 1746, сообщил сегодня Минздрав страны.

Как писал "Кавказский узел", 25 апреля в Армении подтвердился коронавирус у 81 пациента, и общее число инфицированных выросло до 1677 человек.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За сутки в Армении зарегистрировано 69 случаев заражения коронавирусом, общее число зараженных выросло до 1746, сообщил сегодня на своем сайте Национальный центр контроля и профилактики заболеваний Минздрава Армении.

По данным центра, за сутки 30 пациентов выписаны из больницы, а всего выздоровело 833 человека. "С учетом 28 летальных исходов, фактическое число больных составляет 885 человек, Проведено 17 931 тестирование", - говорится в сообщении центра, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".