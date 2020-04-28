Азербайджан обвинил Армению в обстреле приграничных сел

28 апреля 2020, 12:09

"Кавказский узел" собрал новости о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, на тематической странице " Карабах: худой мир или война ".

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха к 12.00 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

Позиции азербайджанской армии с 27 по 28 апреля подверглись обстрелам в селe Агбулаг Товузского района и в селe Геяли Гедабекского района, сообщило Минобороны Азербайджана на своем сайте.

Как писал " Кавказский узел" , 27 апреля Азербайджан сообщил о 25 обстрелах своих позиций за сутки.

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