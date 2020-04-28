28 апреля 2020, 12:09
Азербайджан обвинил Армению в обстреле приграничных сел
Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, 23 раза нарушили режим прекращения огня за сутки, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.
Как писал "Кавказский узел", 27 апреля Азербайджан сообщил о 25 обстрелах своих позиций за сутки.
Позиции азербайджанской армии с 27 по 28 апреля подверглись обстрелам в селe Агбулаг Товузского района и в селe Геяли Гедабекского района, сообщило Минобороны Азербайджана на своем сайте.
Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", Товузский и Гедабекский районы Азербайджана граничат с Тавушской областью Армении.
Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха к 12.00 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.
После обострения конфликта в апреле 2016 года стороны договорились о перемирии, которое не прекратило вооруженного противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Нарушения режима прекращения огня фиксируются ежедневно, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".
"Кавказский узел" собрал новости о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, на тематической странице "Карабах: худой мир или война".