Солдат армии Нагорного Карабаха. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"

28 апреля 2020, 12:09

Азербайджан обвинил Армению в обстреле приграничных сел

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, 23 раза нарушили режим прекращения огня за сутки, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 27 апреля Азербайджан сообщил о 25 обстрелах своих позиций за сутки.

Позиции азербайджанской армии с 27 по 28 апреля подверглись обстрелам в селe Агбулаг Товузского района и в селe Геяли Гедабекского района, сообщило Минобороны Азербайджана на своем сайте.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", Товузский и Гедабекский районы Азербайджана граничат с Тавушской областью Армении.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха к 12.00 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

После обострения конфликта в апреле 2016 года стороны договорились о перемирии, которое не прекратило вооруженного противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Нарушения режима прекращения огня фиксируются ежедневно, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

"Кавказский узел" собрал новости о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Нагорный Карабах заявил о сбитом азербайджанском беспилотнике", "Азербайджан обвинил Армению в обстреле двух сел", "Азербайджан заявил о снайперских обстрелах в зоне конфликта".

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