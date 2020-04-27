Солдат армянский армии. Фото пресс-службы Мо Армении http://www.mil.am/hy/news/7754

27 апреля 2020, 08:59

Азербайджан заявил об обстреле села на границе с Арменией

Позиции азербайджанских войск в селе на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта были обстреляны за сутки 25 раз, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", утром 26 апреля Азербайджан сообщил о 23 обстрелах своих позиций.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 25 раз", сообщило сегодня Министерство обороны Азербайджана на своем сайте. Под огонь попали азербайджанские позиции в селe Агбулаг в Товузском районе, говорится в сообщении ведомства.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты",  Товузский район Азербайджана граничит с Тавушской областью Армении.

Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территории, которые Азербайджан считает оккупированными, отмечает ведомство.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха к 08.40 мск сегодня не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

После обострения конфликта в апреле 2016 года стороны договорились о перемирии, которое не прекратило вооруженного противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Нарушения режима прекращения огня фиксируются ежедневно, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

"Кавказский узел" собрал новости о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Нагорный Карабах заявил о сбитом азербайджанском беспилотнике", "Азербайджан обвинил Армению в обстреле двух сел", "Азербайджан заявил о снайперских обстрелах в зоне конфликта".

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