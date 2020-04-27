27 апреля 2020, 08:59
Азербайджан заявил об обстреле села на границе с Арменией
Позиции азербайджанских войск в селе на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта были обстреляны за сутки 25 раз, сообщило сегодня Минобороны страны.
Как писал "Кавказский узел", утром 26 апреля Азербайджан сообщил о 23 обстрелах своих позиций.
"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 25 раз", сообщило сегодня Министерство обороны Азербайджана на своем сайте. Под огонь попали азербайджанские позиции в селe Агбулаг в Товузском районе, говорится в сообщении ведомства.
Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", Товузский район Азербайджана граничит с Тавушской областью Армении.
Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территории, которые Азербайджан считает оккупированными, отмечает ведомство.
Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха к 08.40 мск сегодня не прокомментировали это заявление на своих сайтах.
После обострения конфликта в апреле 2016 года стороны договорились о перемирии, которое не прекратило вооруженного противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Нарушения режима прекращения огня фиксируются ежедневно, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".
"Кавказский узел" собрал новости о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, на тематической странице "Карабах: худой мир или война".