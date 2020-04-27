Азербайджан заявил об обстреле села на границе с Арменией

27 апреля 2020, 08:59

Позиции азербайджанских войск в селе на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта были обстреляны за сутки 25 раз, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", утром 26 апреля Азербайджан сообщил о 23 обстрелах своих позиций.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 25 раз", сообщило сегодня Министерство обороны Азербайджана на своем сайте. Под огонь попали азербайджанские позиции в селe Агбулаг в Товузском районе, говорится в сообщении ведомства.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", Товузский район Азербайджана граничит с Тавушской областью Армении.