26 апреля 2020, 08:55

Азербайджан сообщил о снайперских обстрелах со стороны Армении

Позиции азербайджанских военных на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта были обстреляны за сутки 23 раза, в том числе из снайперских винтовок, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", утром 25 апреля Азербайджан сообщил о 24 обстрелах своих позиций. В свою очередь Минобороны  Нагорного Карабаха заявило о 180 обстрелах со стороны Азербайджана за неделю с 19 по 15 апреля.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза", - сообщило сегодня министерство обороны Азербайджана на своем сайте. Под огонь попали азербайджанские позиции на безымянных высотах в Гедабекском районе, говорится в сообщении ведомства.

Гедабекский район Азербайджана, согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", граничит с Тавушской областью Армении.

Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территории, которая находится под контролем Нагорного Карабаха, отмечает ведомства.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха к 8.40 мск сегодня не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

После обострения вооруженного конфликта в апреле 2016 года стороны договорились о перемирии, однако противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Нарушения режима прекращения огня фиксируются ежедневно, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

"Кавказский узел" собрал новости о событиях в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Нагорный Карабах заявил о сбитом азербайджанском беспилотнике", "Азербайджан обвинил Армению в обстреле двух сел", "Азербайджан заявил о снайперских обстрелах в зоне конфликта".

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