Азербайджан сообщил о снайперских обстрелах со стороны Армении

26 апреля 2020, 08:55

Позиции азербайджанских военных на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта были обстреляны за сутки 23 раза, в том числе из снайперских винтовок, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", утром 25 апреля Азербайджан сообщил о 24 обстрелах своих позиций. В свою очередь Минобороны Нагорного Карабаха заявило о 180 обстрелах со стороны Азербайджана за неделю с 19 по 15 апреля.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза", - сообщило сегодня министерство обороны Азербайджана на своем сайте. Под огонь попали азербайджанские позиции на безымянных высотах в Гедабекском районе, говорится в сообщении ведомства.

Гедабекский район Азербайджана, согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", граничит с Тавушской областью Армении.

Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территории, которая находится под контролем Нагорного Карабаха, отмечает ведомства.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха к 8.40 мск сегодня не прокомментировали это заявление на своих сайтах.