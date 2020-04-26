26 апреля 2020, 08:55
Азербайджан сообщил о снайперских обстрелах со стороны Армении
Позиции азербайджанских военных на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта были обстреляны за сутки 23 раза, в том числе из снайперских винтовок, заявило Минобороны Азербайджана.
Как писал "Кавказский узел", утром 25 апреля Азербайджан сообщил о 24 обстрелах своих позиций. В свою очередь Минобороны Нагорного Карабаха заявило о 180 обстрелах со стороны Азербайджана за неделю с 19 по 15 апреля.
"Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза", - сообщило сегодня министерство обороны Азербайджана на своем сайте. Под огонь попали азербайджанские позиции на безымянных высотах в Гедабекском районе, говорится в сообщении ведомства.
Гедабекский район Азербайджана, согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", граничит с Тавушской областью Армении.
Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территории, которая находится под контролем Нагорного Карабаха, отмечает ведомства.
Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха к 8.40 мск сегодня не прокомментировали это заявление на своих сайтах.
После обострения вооруженного конфликта в апреле 2016 года стороны договорились о перемирии, однако противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Нарушения режима прекращения огня фиксируются ежедневно, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".
"Кавказский узел" собрал новости о событиях в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".