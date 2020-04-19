Машина скорой помощи в Элисте. Апрель 2020 года. Фото Бадмы Бурчиева для "Кавказского узла"

19 апреля 2020, 20:26

Рожениц из Буйнакска направили в Махачкалу после закрытия родильного отделения

В Буйнакске после выявления коронавируса у сотрудника городской больницы до конца апреля закрыто родильное отделение. Всех рожениц с сегодняшнего дня направляют в Махачкалу, сообщил Минздрав Дагестана.  

Как писал "Кавказский узел", первый случай заражения коронавирусом в Дагестане был зафиксирован 27 марта. К 17 апреля Дагестан по смертности от коронавируса занял третье место среди регионов России, после Москвы и Московской области, сообщил правительственный сайт Стопкоронавирус.рф. 

С 1 апреля в Дагестане объявлен режим самоизоляции. 8 апреля стало известно, что из-за риска распространения коронавируса закрылась синагога в Дербенте, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". "Кавказский узел" шесть раз в сутки обновляет карту с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора, Минздрава России и университета Джонса Хопкинса, она размещена на главной странице "Кавказского узла". 

Решение о закрытии родильного отделения было принято после выявления у одного из сотрудников стационара Буйнакской ЦГБ первичного положительного теста на коронавирус COVID-19, сообщил сегодня республиканский Минздрав на странице в Instagram (minzdravrd). Скриншот со страницы minzdravrd в Instagram https://www.instagram.com/p/B_Ki6nQlmnz/

В сообщении указано, что все медицинские работники, которые были в контакте, "отправлены на карантин, у них также были взяты первичные тесты". Карантин в роддоме продлится до 30 апреля. 

"Маршрутизация беременных в эти сроки будет осуществляться бригадами скорой помощи по графику в родильные стационары Махачкалы. Сегодня рожениц из Буйнакска принимает Республиканский перинатальный центр", - проинформировал Минздрав Дагестана. 

Буйнакск расположен на горной реке Шура-озень в 41-м километре от Махачкалы. По данным на январь 2019 года, население города составляло более 65 500 человек, сказано в статье на "Википедии". В отделении новорожденных Махачкалинского родильного дома №2 развернуто 125 коек; отделение новорожденных в Республиканском перинатальном центре рассчитано на 90 коек, а отделение новорожденных Родильного дома №1 рассчитано на 100 коек, указано на сайтах медучреждений.

На сегодня в Дагестане закрыты родильные дома в Каспийске, Буйнакске, а также перинатальный центр РКБ сообщил 18 апреля ГБУ РД "Республиканский Перинатальный Центр" на своей странице в Instagram (rpc_rd).Скриншот со страницы rpc_rd в Instagram https://www.instagram.com/p/B_HqAonqGDp/

По состоянию на 19 апреля в Дагестане подтверждено 292 случая заражения коронавирусом, в том числе у 25 детей; прирост за сутки составил 35 человек, сказали корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора. За все время наблюдений 28 человек выздоровело, 9 умерли. В реанимации центра инфекционных болезней находится 13 человек, среди них один новорожденный ребенок, добавили в ведомстве.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина". Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Уроженка Дагестана организовала сбор помощи московским врачам", "Роспотребнадзор Дагестана запретил посещение храмов и кладбищ", "Три пациента с коронавирусом умерли в Дагестане за сутки". 

Автор: Тимур Исаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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