19 апреля 2020, 09:27

Азербайджан сообщил о пулеметных обстрелах со стороны Армении

Позиции азербайджанских военных на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта были обстреляны за сутки 25 раз, в том числе из крупнокалиберных пулеметов, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 18 апреля Азербайджан заявил о 23 обстрелах своих позиций, а днем ранее – о 28 обстрелах. В свою очередь Нагорный Карабах сообщил о 190 обстрелах со стороны Азербайджана за неделю с 12 по 18 апреля.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 25 раз", - сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Под обстрелы попали азербайджанские позиции на безымянных высотах в Гедабекском районе, отмечает ведомство.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", Гедабекский район Азербайджана граничит с Тавушской областью, расположенной на северо-востоке Армении. 

Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территорий "близ оккупированных сел", следует из сообщения.

Министерства обороны Нагорного Карабаха и Армении не прокомментировали это заявление на своих сайтах к 9.20 мск сегодня.

Стороны карабахского конфликта заключили перемирие в апреле 2016 года, после нескольких дней вооруженного противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

"Кавказский узел" размещает новости о событиях в зоне карабахского конфликта на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан заявил об обстрелах двух сел со стороны Армении", "Азербайджан заявил об обстрелах четырех сел в зоне конфликта", "Солдат-срочник погиб в Нагорном Карабахе".

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