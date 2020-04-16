Альпинист спасен в горах Северной Осетии

16 апреля 2020, 02:55

Спасатели и пограничники эвакуировали скалолаза из Санкт-Петербурга, получившего травму при восхождении в горах Северной Осетии.

О происшествии сообщил друг альпиниста, который совершал вместе с ним восхождение на Казбек.

Он добрался до погранзаставы в Кармадонском ущелье и рассказал пограничникам. что в районе Верхних кармадонских ванн товарищ получил травму головы при камнепаде, сообщило 15 апреля Главное управление МЧС по Северной Осетии на своем сайте.

К пострадавшему выдвинулись пограничный наряд и дежурная смена Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда. На месте происшествия они оказали 23-летнему петербуржцу первую помощь, эвакуировали его на равнину, после чего передали бригаде скорой помощи. Врачи расценили его состояние как среднетяжелое.

"Кавказский узел" также писал, что 31 июля 2019 года спасатели эвакуировали четырех альпинистов, совершавших восхождение в в Ирафском районе Северной Осетии.