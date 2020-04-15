Власти Южной Осетии организовали перевозку своих граждан из России

15 апреля 2020, 05:21

Первая группа из 10 человек, прибывшая из России, помещена на карантин по коронавирусу в больнице в Цхинвале. Овощи и фрукты в республику не завозят с тех пор, как на границе ввели ограничения, рассказали продавцы.

Как писал "Кавказский узел", из-за угрозы распространения коронавируса, власти Южной Осетии 28 марта ввели на две недели карантинные меры, который потом продлили до 20 апреля. Были закрыты заведения общепита, торговые центры и магазины, учебные заведения ушли на каникулы, пожилым работниками предложили самоизолироваться, пообещав сохранить им заработную плату. Со 2 апреля власти решили ограничить пропуск через границу с Россией, разрешив вернуться домой местным жителям. Ограничения не распространяются на водителей большегрузов, некоторых чиновников и военнослужащих российской базы.

Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря 2019 года. О том, что представляет собой новый вирус и как он распространяется на Кавказе, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Граждане республики, которые не могли вернуться домой через российско-югоосетинскую границу из-за временного ограничения передвижения транспорта, смогут сделать это при содействии консульского агентства МИД Южной Осетии, сообщил 13 апреля на заседании штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции глава республики Анатолий Бибилов.

Тем, кто хочет вернуться, следует обратиться в консульское агентство МИД Южной Осетии во Владикавказе, там формируются списки. После того, как соберется группа из 10 человек, консульство предоставит минивэн, на котором их довезут до пункта таможенного пропуска Нижний Зарамаг на российско-южноосетинской границе, пояснил он.

"Из Цхинвала навстречу этой группе выедет маршрутка, предварительно продезинфицированная. При пересадке пассажиров в наш транспорт будут присутствовать сотрудники санэпидстанции, которые измерят им температуру. Затем эти десять человек пересядут в нашу маршрутку, и в сопровождении правоохранительных органов и работников санэпидстанции их отвезут прямо в больницу, где изолируют на двухнедельный карантин", - рассказал Бибилов.

Для обеспечения карантина в республиканском многопрофильном медцентре освобождено отделение, его пациенты распределены по другим отделениям, рассказал глава Минздрава республики Георгий Тотчиев.

"При необходимости можем выделить дополнительные палаты. Сюда помещены наши граждане, которые не успели своевременно вернуться из России. Им предоставят питание, предметы гигиены, средства индивидуальной защиты и бесплатный Wi-Fi, чтобы в течение двух недель им было комфортно находится на карантине", - сказал журналистам глава республиканского многопрофильного медцентра Маир Кокоев.

По его словам, в больницу 14 апреля поместили первую группу из 10 человек, прибывших из России. Всего в больнице подготовлено 56 мест, сказал Кокоев. Кроме того, в случае необходимости власти готовят резерв в гостинице "Алан", отметил он.

Принудительный карантин в стационаре крайне необходим, чтобы предотвратить проникновение инфекции в республику, считает главный санитарный врач Марина Кочиева.

"Мы ежедневно следим за ситуацией в России и регионах Кавказа. Пока идет динамика увеличения заболеваний... новые случаи заболевания в соседней Грузии и в Северной Осетии. Нам надо предпринять все меры для того, чтобы из соседних республик к нам не завезли вирус", - сказала она на заседании штаба.

Общее число инфицированных коронавирусом в Грузии к 14 апреля достигло 296, из них выздоровели 69 человек и трое умерли. Число подтвержденных случаев заражения в регионе составило 52. Актуальную информацию о численности случаев заражения коронавирусом в городах юга России можно узнать на интерактивной карте, которая расположена на главной странице "Кавказского узла". По информации сайта "Стопкоронавирус.рф", к 14 апреля общее число зараженных COVID-2019 в России составило 21 102 человека.

"Все прибывшие помещены на карантин.... С этими людьми будет постоянно находиться дежурная медсестра, и она тоже будет с ними на карантине на протяжении всего периода", - цитирует Кокоева "Спутник-Южная Осетия". Он также рассказал, что в карантине пациенты смогут получать раз в день посылку от семьи и близких через медработников. Планируется, что очередная группа граждан Южной Осетии приедет из России 15 апреля.

В самоизоляции в Южной Осетии по состоянию 13 апреля находилось 176 человек, 132 из которых - в Цхинвале, в медорганизациях под наблюдением находятся шесть человек, сообщил со ссылкой на замглавы Югосетпотребнадзора Анну Гаглоеву "Спутник-Южная Осетия". По словам Гаглоевой, случаев заражения коронавирусной инфекцией в республике пока не зарегистрировано. 13 апреля 11 тестов на коронавирус показали отрицательный результат, всего Югосетпотребнадзором проведено 110 тестов для диагностики коронавируса, отметила она.

Врачи и санитары дежурят на границе с Россией

Число предпринимателей, которым разрешено завозить продовольственные товары на территорию республики, ограничено, сообщил Бибилов. "Чтобы избежать продовольственного дефицита, правительство договорилось с 11 предпринимателями, которые будут завозить в республику товары на транспорте с грузоподъемностью не менее семи тонн. После того как водитель завезет в республику товарные грузы, он... сразу отправится в инфекционное отделение, где проведет два недели на карантине. Это обязательное условие прописано в правительственном постановлении", - сказал глава республики.

На пункте пропуска "Рук" на время карантина организовано дежурство эпидемиологов, санитары обрабатывают въезжающий транспорт. "С 8.00 мск до 20.00 мск длится дежурство. Затем нас сменяют коллеги. Санитары обходят все машины и обрабатывают дезинфицирующими средствами колеса", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" дежурный врач.

Жители Цхинвала сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что овощи и фрукты в торговых точках закончились сразу после того, как власти объявили о введении ограничения на пропуск транспорта через границу. "Овощей и фруктов почти нет. Остались только капуста и баклажаны. Наш поставщик... сказал, что не поедет за товаром, так как потом водитель должен лежать в больнице две недели", - рассказала продавщица овощного магазина.

Водитель Арсен Гояев, который занимается перевозками овощей и фруктов, считает бессмысленными рейсы за товаром до тех пор, пока карантин не закончится. "Я перевожу товары на "Газели", там всего 3,5 тонны. За один рейс я получаю пять тысяч рублей. Эта сумма того не стоит, чтобы я потом две недели в больнице сидел взаперти", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Шофер грузовика Георгий Парастаев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что готов привозить в Южную Осетию продукты. "Один КамАЗ завозит за раз товары для нескольких продуктовых магазинов. Просто немного на границе могут задержать, пока машина пройдет дезинфекцию", - пояснил водитель.

В Южной Осетии раздали многодетным семьям и нуждающимся продукты первой необходимости. Такое решение было принято в связи с тем, что запасы продуктов питания, заранее закупленные для школьных столовых и детских садов, за период карантина могут испортиться, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Минобразования республики. По его словам, распределением продуктов питания занимаются директора школ, у которых имеются списки учащихся из многодетных семей. "Нуждающимся семьям раздали крупы, яйца, молоко, сахар и муку", - сообщил сотрудник ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что хирург цхинвальской больницы Владислав Валиев написал руководству заявление, в котором сказал, что не выйдет на дежурство пока ему не будет выданы средства индивидуальной защиты для работы с пациентами, зараженными COVID-2019. Конфликт с руководством закончился примирением, сообщил руководитель больницы. Минздрав Южной Осетии опроверг информацию о недостатке средств защиты для медперсонала.

Советы специалистов, как избежать заражения, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций в связи с пандемией - в справке "Коронавирус. Горячие линии". О том, какое наказание за заражение коронавирусом предусмотрено в разных странах, можно узнать в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".