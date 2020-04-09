218 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Грузии

09 апреля 2020, 21:26

Число подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 в Грузии выросло на 4 и достигло 218. Минздрав решил тестировать на коронавирус представителей профессий, отнесенных к группе риска.

Как сообщал "Кавказский узел", в Грузии число подтвержденных случаев заражения выросло к сегодняшнему утру до 214. 50 пациентов выздоровели, трое умерли.

Зарегистрированы 218 подтвержденных случаев COVID-19, число умерших и выздоровевших не изменилось, передал корреспондент "Кавказского узла" данные правительственного сайта StopCOV. 4722 человека остаются в режиме карантина, а 408 человек находятся под наблюдением в больницах.

Минздрав Грузии сегодня утвердил новый алгоритм тестирования на COVID-19 для таких групп высокого риска, как врачи, священники, журналисты, работники сферы обслуживания, перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение телеканала "Мтавари архи".

Отметим, что по относительному числу протестированных на коронавирус Грузия уступает и Армении, и Азербайджану - в стране охвачены лишь 0,09% населения.

После вспышки коронавируса были закрыты на жесткий карантин два района региона Квемо Картли - Марнеульский и Болнисский, компактно населенные этническими азербайджанцами. После заражения коронавирусом жителя Сванетии в селах Цагери и Лентехи были установлены контрольно-пропускные пункты для измерения температуры. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария не исключил, что карантин будет ужесточен по всей стране.

С советами специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу перечислены в справке "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина – в справке "Сколько стоит побег из карантина".

На главной странице "Кавказского узла" размещена карта с указанием числа зараженных и умерших от коронавируса в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта обновляется шесть раз в сутки.

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ". Информация на эту тему собирается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".