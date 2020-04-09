Торговцы в Нальчике пожаловались на полное отсутствие прибыли

09 апреля 2020, 18:18

Карантинные меры привели к тому, что многие торговцы в Нальчике лишились единственного дохода, рассказали местные жители.

"Кавказский узел" писал, что спустя неделю после введения режима самоизоляции жители Кабардино-Балкарии стали жаловаться Казбеку Кокову через соцсети, что остались без средств к существованию. Они, в частности, попросили разрешить торговлю промтоварами на рынках и ярмарках.

С 30 марта в Кабардино-Балкарии закрылись торговые точки, рынки. Работают только продуктовые магазины и аптеки. Из-за резкого снижения пассажиропотока общественный транспорт Нальчика стал курсировать с увеличенными интервалами, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Жительница Нальчика Алла Николаева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что торговала женской одеждой на Зеленом рынке Нальчика, арендуя там небольшой павильон за шесть тысяч рублей в месяц. Теперь павильон закрыт.

"Я пыталась распродать товар по себестоимости, но сделать этого не удалось. Людям не до одежды. После того, как вышел указ Главы о самоизоляции, всем пришлось закрыть торговые места и разойтись по домам. Говорят, что арендную плату, пока мы не будем работать, с нас не возьмут, но дело же не только в этом. Для многих людей, торгующих на рынке, единственным доходом является то, что они наторгуют за день. На это они существуют, кормят своих детей, оплачивают кредиты, а многие платят за съемное жилье. То, что они сейчас лишены возможности выходить на работу, поставило их на грань выживания. При этом никто нам ничего не обещает компенсировать", - посетовала нальчанка.

По ее мнению, после снятия ограничений рынок оправится не скоро. В последние три месяца, то есть и до ухудшения эпидемиологической ситуации, торговля шла плохо, отметила Алла Николаева. Молодые все чаще покупают одежду в интернет-магазинах, а пожилые ищут одежду подешевле, в пределах 300 рублей, пояснила она.

Жители рнеспублики оказались в тяжелой ситуации, потому что не имеют опыта проживания в чрезвычайных обстоятельствах, считает автор блога "Женский взгляд из Нальчика" на "Кавказском узле". "У них нет ни копейки за душой, они не получают ни пенсий, ни пособий по безработице, нет стратегических запасов продуктов, даже гречневой крупы не смогли приобрести", - написала блогер 7 апреля.

Алена Ширшова рассказала, что торговала семечками у входа в Нальчикский парк. Это был ее единственный доход. 21 марта парк закрыли, и она лишилась возможности торговать. "Сегодня брат принес мне гуманитарную помощь, продуктовый набор. Брат работает в церкви. Что дальше будет, не знаю", - сказал она корреспонденту "Кавказского узла".

Пенсионерка Лидия Озрокова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что занималась выпечкой пирожков, которые каждый день на тележке развозила по близлежащим магазинам. "С 20 марта сижу дома на самоизоляции. Впервые в жизни у меня появилось время смотреть из окна. Не могу сказать, что я бедствую – дети помогают, но безделье очень тяготит", - рассказала она.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Кабардино-Балкарии, по состоянию на сегодняшний день, составляет 23, при этом два пациента выздоровели. На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина содержится в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".