Коронавирус подтвержден еще у 13 человек в Дагестане

09 апреля 2020, 10:58

Число случаев инфицирования коронавирусом в Дагестане достигло 57, в больнице остаются 53 пациента.

Как писал "Кавказский узел", первый случай заражения коронавирусом в Дагестане был подтвержден 27 марта. К 8 апреля число зараженных выросло до 44, после перевода в реанимацию еще двух пациентов там находятся 12 человек, сообщил Минздрав республики.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса.

Всего на сегодняшний день в Дагестане 57 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Четыре человека выздоровели, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.

"Всего обследовано 4178 человек, 3667 находятся в домашней изоляции", - сказали в ведомстве.

Беременная женщина, которая была госпитализирована в Каспийске с подозрением на коронавирус, родила двойню. У младенцев взяты анализы на коронавирус, результаты пока неизвестны, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Минздрава Дагестана.

"Женщина на 39-й неделе беременности была доставлена в медучреждение с симптомами острой респираторной вирусной инфекции. Первичный тест на COVID-19 у нее дал положительный результат. Сразу же был установлен круг контактных лиц, они находятся под наблюдением врачей", - сообщили в министерстве.

Напомним, с 18 марта в Дагестане действует режим повышенной готовности из-за коронавируса. 31 марта глава республики подписал указ о самоизоляции, который с 1 апреля разрешает людям выходить из дома только за продуктами в ближайший магазин, аптеку, а также чтобы вынести мусор или выгулять собаку в радиусе 100 метров от дома, в экстренных случаях или чтобы добраться до работы, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать заражения, "Кавказский узел" разместил в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу перечислены в справке "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии". Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".