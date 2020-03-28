Жители Ингушетии призвали закрыть мечети из-за коронавируса

28 марта 2020, 13:16

Мусульманское духовенство в Ингушетии подвергает верующих опасности, не закрывая мечети на время угрозы пандемии коронавируса, заявили пользователи Facebook. Они посоветовали жителям республики отказаться от посещения богослужений.

Как писал "Кавказский узел", Духовное управление мусульман России 16 марта распространило рекомендации о сокращении пятничной молитвы и введении ограничений при посещении мечетей для людей из группы риска. В Ингушетии, где в сентябре 2019 Минюст ликвидировал Духовный центр мусульман, общего решения об ограничительных мерах не принималось. При этом мечети в Кабардино-Балкарии, Адыгее и Краснодарском крае закрыты с 24 марта по решению региональных муфтиятов.

По словам имама Абдулкадыра Нальгиева, если власти республики объявят об угрозе, имамы региона могут собраться на совещание и вынести решение по этому поводу. "Если в республике будет объявлен карантин, то понятно, что мечети посещать и так не будут, если нельзя выходит из дома", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Пока в республике действует режим повышенной готовности, случаев заражения коронавирусом не выявлено, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Член Ассоциации мусульман Ингушетии Муса Абадиев в пятницу, 27 марта, призвал жителей республики не посещать мечети. "Я не пойду сегодня сам и призываю других не ходить на пятничную молитву! Также я призываю всех имамов объявить заранее, что пятничной молитвы не будет. Лучше перестраховаться, чем недостраховаться! Речь идет не только о нашем собственном здоровье, но и о здоровье и даже жизни других!" - написал Абадиев на своей странице в Facebook.

К 13.16 мск эта публикация собрала 55 "лайков" и 31 комментарий.

Он не согласился с тем, что решение о закрытии мечетей нужно принимать уже после того, как будут выявлены зараженные. "Самый чудной аргумент в пользу отсутствия необходимости прекращения массовых мероприятий в Ингушетии - отсутствие на ее территории выявленных больных. А разве недостаточно, что в России уже больше тысячи заболевших, в том числе и на территории бывшей ЧИАССР? Или обязательно нужно, чтобы в каждом районе и в каждом селе появился свой первый больной?" - высказался Муса Абадиев в другой своей публикации от 27 марта.

К 13.16 мск эта публикация собрала 30 "лайков" и один комментарий.

Комментаторы, позиционирующие себя как жители республики, поддержали Мусу Абадиева. "Писал об этом раньше в надежде, что хоть один имам прочитает, но нам для понимания проблемы нужны жертвы", - посетовал Магомед Евлоев. "Когда начнется эпидемия (а это вопрос времени) будет уже поздно. Если в таких странах с высоким уровнем медицины, как Италия и Испания, не хватает ресурсов на лечения всех зараженных, что будет у нас в Ингушетии, если будет вспышка коронавируса, страшно даже подумать!" - написал Майкл Бергман.

"Причина, почему нежелательно молиться в мечетях во время эпидемии [в том, что] молящиеся плотно должны стоять плечом к плечу к друг другу. <...> плюс замкнутое пространство <...> [даже] рынок в этом плане менее рискованное место, поэтому лучше не вредить себе и другим, а молиться дома, и вообще поменьше выходить из дому", - считает Иса Лолохоев.

В странах Европы мечети закрыты на карантин, все массовые мусульманские мероприятия с 12 марта переведены в дистанционный режим. Это оправданные ограничения, поскольку инфицированные заражают окружающих через дыхание, для этого не обязательно даже чихать, указал корреспонденту "Кавказского узла" профессор Научно-исследовательского института вакцин и сывороток Михаил Костинов. Безопасным расстоянием при воздушно-капельных инфекциях считается дистанция 3-4 метра, отметил профессор кафедры микробиологии СПбГУ Алексей Потехин.

Ряд комментаторов на странице Абадиева написали, что не пойдут на пятничный намаз в мечеть. Так, об этом заявили Dik Servis, Абдуллах Хашагульгов, Амирхан Бузуртанов. "Этим решением, возможно, вы спасаете чью-то жизнь", - поддержал их Инг Силинг.

Пользователь Facebook Хусен Хашиев раскритиковал на своей странице имамов, которые не закрывают мечети. "В Малгобеке ходят в мечети на рузб-намаз как ни в чем не бывало, а ведь хватает, если хоть один человек зараженный туда придет - и все, пойдет по цепочке. Неужели имамы не могут сказать людям, [что] пока не спадет опасность, делать намаз дома. Почему мы подвергаем опасности свои жизни и [жизни] окружающих?" - написал он 27 марта.

К 13.16 мск эта публикация собрала 26 "лайков" и 36 комментариев.

"Имамы [будут] ответственны за смерти людей, они еще не понимают всю чудовищность своих действий", - высказался Адам Ведзижев. "В Саудовской Аравии закрылись самые главные святыни, а наши не могут закрыть мечети", - согласился автором поста Муса Садулаев.

Саудовская Аравия из-за угрозы пандемии может принять решение об отмене хаджа, сообщил сотрудник офиса уполномоченного по хаджу при правительстве России.

Участники пятничного намаза 27 марта негативно отреагировали даже на то, что его просто сократили, указал в комментариях Ingush Galgaev. "Что самое интересное, сегодня имам сказал, что расходимся после рузба, не делая делкъ-ламаз. Многие были недовольны, смотрели друг на друга, как будто с луны свалились", – написал он 27 марта.

Житель Назрани Исропил рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что не пошел в мечеть 27 марта. "Отец был на рузб, я не ходил. Дома он посмотрел на видео, где в Индии за нарушение карантина бьют людей прутом, и говорит: «Надо было бы и [имама той мечети] так. Имам говорил, что не надо бежать от болезни, все во власти Бога»", - сообщил местный житель.

Тамерлан Евлоев, посещающий центральную мечеть Назрани, отметил, что 27 марта большинство верующих пришли на намаз без масок. "В масках очень мало было, крайне мало, единицы. Я сам без маски хожу", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, опубликованы в материале "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу приводятся в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина содержится в публикации "Сколько стоит побег из карантина". На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса.

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".