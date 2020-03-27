Первый случай заражения коронавирусом подтвердился в Дагестане

27 марта 2020, 12:39

Зафиксирован первый случай коронавируса у жителя Махачкалы, ранее госпитализированного в республиканский центр инфекционных болезней.

Как сообщал "Кавказский узел", по состоянию на 24 марта в изоляцию были отправлены 454 человека, которые приехали в Дагестан из эпидемиологически неблагополучных по коронавирусу регионов и стран. При этом махачкалинка, побывавшая в Италии, пожаловалась на безразличие врачей к угрозе коронавируса. 26 марта девять пациентов с подозрением на коронавирус были изолированы в отдельных больничных боксах, их анализы направлены на перепроверку в федеральный центр эпидемиологии, отчитался Минздрав Дагестана.

Во всех регионах СКФО и ЮФО действует режим повышенной готовности. На Кубани зафиксировано девять случаев заражения коронавирусом, в Волгоградской и Ростовской областях по одному. В Чечне выявлено десять случаев заражения, на Ставрополье - пять, в Кабардино-Балкарии - четыре, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Дагестан, сообщает ТАСС с ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора. "Из противочумного центра Роспотребнадзора в Москве было получено подтверждение о положительной реакции на тест на коронавирус", - сообщили в управлении.

Заболевание подтвердилось у депутата республиканского парламента, которые ранее был госпитализирован в региональный центр инфекционных болезней, отмечает агентство.

Информацию о зафиксированном случае заражения коронавирусом в дагестанском управлении Роспотребнадзора подтвердили РИА "Дагестан". Коронавирусом заболел житель Махачкалы, информирует сегодня издание "Кавказ.Реалии".

Ранее об ухудшении самочувствия сообщил депутат Народного собрания Дагестана VI созыва Тимур Гусаев.

«Состояние мое стабильное, температура не поднимается выше 37,5 С, немного болит горло и сел голос, плохая чувствительность вкуса еды и запахов. Результаты основного анализа из "Вектора" Новосибирска не поступили. Всех благодарю за поддержку и прошу серьезно отнестись к рекомендации ограничить ваши контакты и усилить меры предосторожности», - написал Гусаев на своей странице в Instagram 26 марта. Пост за день набрал 1280 лайков.

Республиканский центр инфекционных болезней полностью перепрофилировали под госпиталь для больных коронавирусом, сообщила пресс-служба Минздрава Дагестана. По информации ведомства, выздоровевших пациентов центра выписали, тем же кому необходимо было дальнейшее лечение, маршрутизировали в другие медучреждения. Больница оборудована всем необходимым для лечения больных, в том числе аппаратами искусственной вентиляции лёгких, отмечалось в сообщении, опубликованном на сайте ведомства 26 марта.

"Мы готовимся к разным сценариям развития событий. Если эпидситуация ухудшится, будут задействованы подготовленные резервные инфекционные стационары", - цитирует министра здравоохранения республики Джамалудина Гаджиибрагимова пресс-служба ведомства.

На сайтах федерального и регионального управлений Роспотребнадзора, Минздрава Дагестана, а также главы и парламента республики на 12.25 мск сегодня нет данных о лабораторно подтвержденном случае коронавируса в регионе.

С 19 марта в Дагестане введен режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса, после закрытия российской границы приостановил работу пункт пропуска на границе с Азербайджаном. Муфтият Дагестана призвал имамов мечетей сократить время проведения пятничных обрядов и проводить санитарную обработку мест массового скопления людей.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" разместил в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана "Кавказским узлом в публикации "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".