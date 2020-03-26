21 случай заражения коронавирусом подтвержден на юге России

26 марта 2020, 20:24

В Северо-Кавказском федеральном округе выявлены 10 случаев инфицирования коронавирусом, в Южном федеральном округе официально 11 зараженных. Частные лаборатории с апреля планируют начать тестирование на коронавирус всех желающих, пока это делается только в государственных учреждениях.

Как писал "Кавказский узел", к 19 марта в связи с угрозой распространения коронавируса все регионы ЮФО и СКФО ввели режим повышенной готовности. Запрещены массовые мероприятия и прекращены занятия в учебных заведениях. 24 марта правительство России поручило властям регионов приостановить работу дискотек, ночных клубов, кинотеатров, развлекательных центров и прочих публичных заведений. Неделя с 30 марта по 5 апреля по всей стране объявлена нерабочей.

Коронавирус зафиксирован в семи регионах СКФО и ЮФО

По состоянию на 26 марта, в Краснодарском крае девять зараженных коронавирусом, в Волгоградской и Ростовской областях - по одному. В Ставропольском крае пять зараженных, в Кабардино-Балкарии четыре, в Чечне один, сообщается на официальном сайте для информирования россиян по вопросам коронавируса. Кроме того, Минздрав Астраханской области сообщил сегодня о первом случае заражения в регионе.

На Кубани, где больше всего зараженных, с сегодняшнего дня по распоряжению Роспотребнадзора закрыты развлекательные центры, кинотеатры, аквапарки и ночные клубы. На Ставрополье, где сегодня стало известно о трех новых случаях заражения, в режиме самоизоляции на Ставрополье находятся более 1200 человек. Под наблюдением амбулаторной службы Астраханской области находятся 562 человека, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В Чечне, помимо одного подтвержденного случая заражения коронавирусом, есть еще два первичных положительных результата. После того, как об этом стало известно, глава республики Рамзан Кадыров обвинил местных жителей в нарушении карантинных требований. Он заявил, что один из этих трех человек вернулся из Мекки и вместо того, чтобы самоизолироваться, проводил молитвенные собрания и активно общался с людьми. В Чечне решено закрыть большинство кафе и ресторанов, кинотеатры и концертные залы.

Сегодня коронавирус был первично диагностирован и у девяти жителей Дагестана. Глава Адыгеи 25 марта также сообщил о первом случае подозрения на коронавирус.

"Кавказский узел" шесть раз в сутки обновляет карту с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" опубликовал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана "Кавказским узлом в публикации "Сколько стоит побег из карантина".

Тесты на коронавирус будут делать и в частным клиниках

Для теста на коронавирус у пациента берут мазки со слизистой носа и ротовой полости, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" молекулярный биолог, биоинформатик Андрей Макаров. "Далее из этих образцов выделяют геном вируса и ставят тест полимеразной цепной реакции, что достаточно обыденная процедура в молекулярно-биологической лаборатории. Если тест показывает, что геном интересующего вируса есть, значит, у человека инфицирование коронавирусом", - отметил он.

Сначала пациенту с подозрением на коронавирус делается первичный текст, а в случае положительного результата - клинический, указал Макаров. "Локальные лаборатории делают первичный анализ, а потом отправляют в новосибирский центр "Вектор", где подтверждается или не подтверждается факт заражения. Экспресс-тесты не показывают наличие в крови иммуноглобулина, поскольку антитела в крови появляются не сразу после заражения, а только через 4-7 дней", - указал молекулярный биолог.

По его словам, в случае положительного результата первичного теста пациент должен быть изолирован и не должен контактировать с другими людьми. "Если есть подозрение на коронавирус, то человека надо изолировать либо дома, либо в больнице", - подчеркнул Андрей Макаров.

Он считает, что в скором времени частные лаборатории также смогут, получив государственную лицензию, проводить тесты на коронавирус. "В России используются только тесты отечественного производства. Их в основном делают компании «Вектор» и «Синтол». В интернете есть тесты в продаже. Один набор, состоящий из 48 тестов, стоит в районе 15 тысяч рублей. То есть, в принципе, можно купить тест и провести анализ. Я, как специалист, могу это сделать даже в домашних условиях, но не все это могут сделать", - пояснил специалист.

Тесты в частных клиниках будут востребованы, поскольку порой к ним больше доверия, чем к государственным медучреждениям, указал Макаров. "Но важно понять, что они могут только проводить тесты, а после выявления коронавируса [зараженные] будут отправлены в государственные инфекционные больницы, где лечат инфицированных пациентов", - указал Макаров.

В частных лабораториях Москвы, которые обзвонил корреспондент "Кавказского узла", сообщили, что пока не проводят тесты на коронавирус. При этом в Независимой лаборатории "Инвитро" отметили, что такая услуга появится во второй половине апреля. "Мы закупаем тесты, и во второй половине апреля начнем делать тесты на коронавирус. Цены на тесты пока не установлены. Они будут известны ближе к моменту проведения тестов", - сказали корреспонденту "Кавказского узла" в лаборатории.

В апреле готовится начать выполнение частных запросов на такое тестирование и лаборатория "Инвитро" в Ростове-на-Доне, сообщил 21 марта DonDay.

Число референс-центров по коронавирусу вырастет до 15

Результаты всех тестов на коронавирус из регионов Северного Кавказа с 24 марта направляются для окончательного подтверждения в Москву, а не в Новосибирск, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Роспотребнадзоре. "Биоматериал подозрительных на новую коронавирусную инфекцию исследований из лабораторий субъектов ЦФО, СЗФО, ПФО и СКФО будет направляться для окончательного подтверждения в специально оборудованный референс-центр на базе ФКУЗ «Противочумный центр» Роспотребнадзора в Москве. Новосибирский институт Вектор выступает как референс-центр для сомнительных проб", - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ближайшее время в России будут действовать уже 15 референс-центров по коронавирусной инфекции. "Исследования на коронавирусную инфекцию проводят во всех субъектах Российской Федерации, в 85 лабораториях Роспотребнадзора, в ряде государственных лабораторий в медицинских организациях, и в частных лабораториях. Следующим этапом будет расширение сети референс-центров по коронавирусной инфекции до 15 на территории всей Российской Федерации. Это позволит в условиях увеличения охвата тестированием, в том числе лиц с симптомами ОРВИ или сдающими тест по желанию, оперативно получать подтверждение о наличии или отсутствии коронавирусной инфекции", - отметил представитель ведомства.

По данным ведомства, на сегодняшний день в России зарегистрированы четыре отечественные тест-системы, которые используются для исследований на коронавирусную инфекцию. "Тест-системы, зарегистрированные и используемые в России для выявления нового коронавируса, обладают максимально возможной чувствительностью и выявляют единичные копии вируса в реакции. Данные подтверждены как с использованием живого вируса при лабораторных испытаниях, так и при исследовании на клиническом материале. Не уступают по чувствительности и специфичности мировым аналогам. Китай подтверждал специфичность и равную нашим тест-системам чувствительность. Проведено более 165 тысяч исследований во всех субъектах Российской Федерации", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Согласно данным, полученным "Кавказским узлом" из открытых источников, анализ на коронавирус в Дагестане делается в Центре гигиены и эпидемиологии в Махачкале, в Чечне - в Гудермесской центральной районной больнице. В Северной Осетии следует обращаться в республиканскую лабораторию вирусологических исследований и ПЦР-диагностики, а также на станцию скорой помощи КБСП Владикавказа.

В Волгоградской области тесты проводят Центр гигиены и эпидемиологии и противочумный институт. В Ростовской области этим занимается лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, сдать тест самостоятельно нельзя. В Краснодарском крае такие лаборатории есть в Краснодаре, Сочи, Новороссийске и Армавире, местные власти планируют довести их число до 14. В Астраханской области, Калмыкии и Адыгее отсутствует возможность пройти тест по собственной инициативе.

Новости о распространении коронавируса "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".