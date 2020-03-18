18 марта 2020, 10:53
Число зараженных коронавирусом в Грузии выросло до 38
Власти Грузии на фоне дальнейшего распространения коронавируса запретили маршрутные такси по всей стране и ярмарки в Аджарии.
Как сообщал "Кавказский узел", 17 марта число заболевших коронавирусом в Грузии достигло 35 человек, на карантин были помещены 1008, в стационаре лежали 64. Жители Тбилиси пожаловались на подорожание продуктов. Участники прошедшей 17 марта акции потребовали снизить налоги для предпринимателей и наемных рабочих, чтобы рост цен во время распространения коронавируса в Грузии прекратился.
Патрульная полиция Грузии следит за соблюдением правил самоизоляции теми, кто обязан был ограничить социальные контакты из-за подозрения на коронавирус. Нарушители принудительно переводятся в карантинную зону. К 16 марта число таких случаев достигло 55, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". В материале также сожержится информация о распространении инфекции в других регионах Кавказа, а также о мерах профилактики коронавируса.
Число зараженных коронавирусом к сегодняшнему дню увеличилось до 38, на карантине по всей стране находятся 1130 человек, на стационарном лечении - 81, говорится в сообщении на правительственном сайте StopCoV, посвященном противодействию коронавирусу.
Премьер-министр Георгий Гахария пояснил на брифинге, что ожидается дальнейший рост числа инфицированных, а маршрутные такси - один из самых важных путей распространения коронавируса. "В городе останется муниципальный транспорт, а также метро. Поручено ежедневно проводить дезинфекцию в этом транспорте и, соответственно, тут управлять рисками мы сможем лучше", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова премьера.
Советы специалистов о том, как избежать заболевания коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в справке "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в материале "Коронавирус. Горячие линии". Новости о распространении коронавируса публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".
Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"