Число зараженных коронавирусом в Грузии выросло до 38

Власти Грузии на фоне дальнейшего распространения коронавируса запретили маршрутные такси по всей стране и ярмарки в Аджарии.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 марта число заболевших коронавирусом в Грузии достигло 35 человек, на карантин были помещены 1008, в стационаре лежали 64. Жители Тбилиси пожаловались на подорожание продуктов. Участники прошедшей 17 марта акции потребовали снизить налоги для предпринимателей и наемных рабочих, чтобы рост цен во время распространения коронавируса в Грузии прекратился.

Патрульная полиция Грузии следит за соблюдением правил самоизоляции теми, кто обязан был ограничить социальные контакты из-за подозрения на коронавирус. Нарушители принудительно переводятся в карантинную зону. К 16 марта число таких случаев достигло 55, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". В материале также сожержится информация о распространении инфекции в других регионах Кавказа, а также о мерах профилактики коронавируса.

Число зараженных коронавирусом к сегодняшнему дню увеличилось до 38, на карантине по всей стране находятся 1130 человек, на стационарном лечении - 81, говорится в сообщении на правительственном сайте StopCoV, посвященном противодействию коронавирусу.