Проверка температуры. Фото REUTERS/Рикардо Арденго

18 марта 2020, 10:53

Число зараженных коронавирусом в Грузии выросло до 38

Власти Грузии на фоне дальнейшего распространения коронавируса запретили маршрутные такси по всей стране и ярмарки в Аджарии.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 марта число заболевших коронавирусом в Грузии достигло 35 человек, на карантин были помещены 1008, в стационаре лежали 64. Жители Тбилиси пожаловались на подорожание продуктов. Участники прошедшей 17 марта акции потребовали снизить налоги для предпринимателей и наемных рабочих, чтобы рост цен во время распространения коронавируса в Грузии прекратился.

Патрульная полиция Грузии следит за соблюдением правил самоизоляции теми, кто обязан был ограничить социальные контакты из-за подозрения на коронавирус. Нарушители принудительно переводятся в карантинную зону. К 16 марта число таких случаев достигло 55, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". В материале также сожержится информация о распространении инфекции в других регионах Кавказа, а также о мерах профилактики коронавируса.

Число зараженных коронавирусом к сегодняшнему дню увеличилось до 38, на карантине по всей стране находятся 1130 человек, на стационарном лечении - 81, говорится в сообщении на правительственном сайте StopCoV, посвященном противодействию коронавирусу.

С сегодняшнего дня в Грузии запрещены маршрутные такси - как в Тбилиси, так и в регионах. Запрет касается и междугородних перевозок. Такое решение было принято 17 марта на заседании межведомственного координационного совета, созданного в связи с пандемией коронавируса.

Премьер-министр Георгий Гахария пояснил на брифинге, что ожидается дальнейший рост числа инфицированных, а маршрутные такси - один из самых важных путей распространения коронавируса. "В городе останется муниципальный транспорт, а также метро. Поручено ежедневно проводить дезинфекцию в этом транспорте и, соответственно, тут управлять рисками мы сможем лучше", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова премьера.

Чтобы предотвратить распространение коронавируса, были временно закрыты ярмарки в Аджарии. При этом все арендаторы местного рынка Хопи освобождены от налогов до 1 апреля. Торговли продуктами питания и лекарствами ограничения не коснутся, со ссылкой на министра финансов Аджарии информировало "Аджара ТВ".

Советы специалистов о том, как избежать заболевания коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в справке "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в материале "Коронавирус. Горячие линии". Новости о распространении коронавируса публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Жители Азербайджана пожаловались на условия карантина по коронавирусу", "Длительные каникулы анонсированы для кубанских школьников", "Первый случай коронавируса зафиксирован на Кубани".

Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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