Три жителя Северного Кавказа арестованы по делу о финансировании терроризма

17 марта 2020, 18:35

Житель Кабардино-Балкарии и два жителя Дагестана, среди которых пропавший 11 марта посетитель мечети "Тангим", заподозрены в финансировании сирийских боевиков, сообщил сегодня Следственный комитет.

Как писал "Кавказский узел", посетитель махачкалинской мечети "Тангим" Курбан-Магомед Меджидов, который пропал после того, как в ночь с 11 на 12 марта его увезли силовики, арестован по обвинению в финансировании терроризма. Он был найден в Ессентуках, где его заключили под стражу на два месяца. Меджидов отказывается давать показания, так как не понимает, что с ним происходит, заявил адвокат по назначению Эдуард Калашников.

По версии следствия, в 2017-2018 годах жители Дагестана Курбан-Магомед Меджидов и Гусейн Магомедалиев и житель Кабардино-Балкарии Артур Мендохов отправили более 300 тыс. рублей членам международных террористических организаций ИГ* и "Джебхат ан-Нусра"**, деятельность которых запрещена в Российской Федерации, сообщила сегодня пресс-служба СК РФ.

Задержанные арестованы и допрошены. Следственный комитет возбудил три уголовных дела по статье о финансировании терроризма, отмечается на сайте СК РФ.

Максимальное наказание по ч.1.1 ст.205 УК РФ предусматривает пожизненное лишение свободы.

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

*"Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России решением суда.

** террористическая организация, запрещенная в России решением суда.