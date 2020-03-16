15 новых случаев коронавируса выявлены в Армении

16 марта 2020, 23:13

До 45 выросло число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении. Среди новых зараженных как ранее изолированные граждане, так и новые случаи инфицирования.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром Минздрав Армении сообщил о 30 подтвержденных случаях заражения коронавирусом. Власти Армении для предотвращения эпидемии коронавируса сегодня же ввели чрезвычайное положение до 14 апреля.

Зоной особого риска инфицирования власти Армении назвали Эчмиадзин, куда из Италии вернулась заболевшая местная жительница. Она скрыла симптомы заболевания и отправилась на помолвку родственника, а также посетила парикмахера и ювелира, сообщил 13 марта Минздрав. Тесты на коронавирус сдали премьер Армении Никол Пашинян и его супруга Анна Акопян, результаты оказались отрицательными, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

По состоянию на 22.00 ереванского времени (21.00 мск) 16 марта число инфицированных коронавирусом в Армении достигло 45, сообщила пресс-секретарь Минздрава Армении Алина Никогосян.

«Среди новых зараженных есть, как и изолированные ранее граждане, так и новые случаи. Проводятся мероприятия по выявлении круга их контактов. Всего за весь период было проведено 694 тестирований, результаты 45 из них были положительные», - написала Алина Никогосян на своей странице в Facebook, сообщение которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

В Ереванскую клиническую инфекционную больницу госпитализировано 87 человек, добавила Никогосян.

Советы специалистов о том, как избежать заболевания, "Кавказский узел" собрал в справке "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в материале "Коронавирус. Горячие линии".

Материалы о распространении коронавируса публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".